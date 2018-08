Jouer au golf pour une bonne cause

31e tournoi de golf Pro-Am au profit de la Fondation InterVal du CIUSSS MCQ

ÉVÈNEMENT. La Fondation InterVal du CIUSSS MCQ a annoncé la tenue de son 31e Tournoi de golf Pro-Am. Il aura lieu le jeudi 30 août prochain au Club de golf Ki-8-Eb et tous les profits de l’événement permettront de soutenir l’achat d’un simulateur de conduite.

Encore cette année, chaque quatuor aura la chance d’être accompagné par un professionnel de golf qui pourra fournir aux joueurs plusieurs conseils pour améliorer leurs techniques de golf. Parmi les professionnels présents se trouveront notamment Yvan Beauchemin, Louis Pierre Godin, Luc Richard, Luc Boisvert et Yvan Généreux, notamment.

En plus des professionnels, quelques personnalités du monde du sport se joindront également au tournoi.

«Marc bureau, Charles-Antoine Sinotte et Marc-André Bergeron ont accepté notre invitation de venir jouer notre Pro-Am pour la cause des personnes ayant un handicap physique de chez nous», a confirmé Serge Lemieux, membre du comité organisateur du tournoi de golf. «Nous aurons également la chance d’avoir Serge Alarie, journaliste sportif au 106.9 FM, à l’animation de la soirée.»

Le tournoi se fera sous la présidence d’honneur de Stéphan Guillemette, franchisé Tim Hortons et de tous les autres franchisés de la Mauricie.

Tous les profits du tournoi serviront à soutenir l’achat d’un simulateur de conduite pour les services de réadaptation du CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec. Cet équipement, d’une valeur de 104 000 $, servira pour la clientèle ayant une déficience physique afin d’améliorer leur capacité à conduire de façon sécuritaire.

Le simulateur permettra de mesurer l’habileté à contrôler le véhicule et à anticiper les risques dans un environnement complexe et variable similaire à la réalité. Différents tests permettront d’évaluer en temps réel plusieurs dimensions de la conduite, dont le respect des lois, la sécurité et la courtoisie.

Ce projet est novateur puisque de tels simulateurs existent seulement dans les grands centres, dans la ville de Québec et Montréal. Son implantation en Mauricie permettra de desservir toute la population de la Mauricie et celle du Centre-du-Québec. Le simulateur sera implanté à Trois-Rivières où est déjà desservi le programme de conduite automobile du CIUSSS MCQ.

Il est encore possible de se procurer des billets pour le tournoi ou pour le souper en communiquant avec la Fondation InterVal au 819-379-7732 (Poste 11310) ou en ligne via le https://donner.fondationinterval.com/campagnes-de-financement/31e-tournoi-de-golf-pro-am-presente-par-desjardins-9. Il est également possible de soutenir le projet de simulateur de conduite, par un don, en ligne à la même adresse. (JC)