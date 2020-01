Jouer au baseball… dans la neige!

L’organisation des Aigles de Trois-Rivières convie les amateurs de balle donnée à la deuxième édition de la Classique hivernale Grand Chelem qui aura lieu le 22 février prochain en direct du stade Quillorama. Le tournoi amical réunira une quinzaine d’équipes.

Il s’agit du seul tournoi de balle donnée sur neige au Québec se déroulant dans un stade de baseball professionnel. «Le tournoi se veut une belle occasion de se rassembler entre amis, famille ou collègues de travail et de jouer au baseball pour le plaisir. Il s’inscrit dans la mission des Aigles de faire bouger les jeunes, et pour l’occasion, les moins jeunes également», a expliqué David Guilbert, président du Comité organisateur et ambassadeur des Aigles de Trois-Rivières.

Trois terrains seront créés sur celui des Aigles, pointant tous dans une direction opposée pour assurer la sécurité de tous.

Le prix d’inscription pour une équipe de dix personnes est de 300$ et elle doit comporter au minimum trois femmes/filles ou enfants de 14 ans et moins et/ou un aîné. Des règlements adaptés pour la Classique vous seront acheminés lors de votre inscription.

L’aménagement d’une glissade à proximité et la présence de Grand Chelem lui-même confèrent un côté familial à cette rencontre amicale des amants de la balle. Le Grec et Y Pizza, partenaires en restauration avec l’organisation depuis la saison 2019, seront également sur place pour la vente de pizza, hot-dogs et bières.

Pour plus d’informations ou pour participer à l’activité, contactez David Guilbert au 819-244-2981 ou via le dguilbert@leprixdugros.com, ou rendez-vous sur la page de l’évènement : http://bit.ly/37c61kF (JC / Source René Martin)