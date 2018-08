Josée Samson: «J’ai eu la piqûre»

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie - Hebdo Journal

En collaboration avec Audrey Leblanc

GP3R. À 51 ans, la Trifluvienne Josée Samson a réalisé un rêve qu’elle a secrètement entretenu depuis l’adolescence, soit celui de piloter une voiture de course. La position au classement n’a aucune importance, car rien ne vaut un rêve accompli…

«C’est une expérience à vivre!», a d’abord lancé la Trifluvienne, chaudement accueillie par les amis et la famille à son retour aux paddocks.

«C’est extraordinaire ce qu’on peut ressentir avec l’adrénaline. Dans le long bout droit, on atteint les 150 km/h. Et j’avais la pédale au fond! Il faut avouer que j’avais été bien formé par Valérie Limoges. Et par chance, j’ai eu l’aide de mes frères tout le week-end pour s’occuper de ma voiture.»

Josée Samson prenait place à bord d’une Nissa Micra, dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières. Le jeune pilote de 21 ans Olivier Bédard a remporté les deux épreuves. Il a d’abord signé une victoire devant le Trifluvien d’adoption Kevin King, et devant Jake Exton. Il a ensuite triomphé l’épreuve du dimanche devant ce même Exton, et devant Valérie Limoges.

La Trifluvienne a quant à elle terminé au 21e et au 22e échelon. Pourrait-on la revoir en piste lors du 50e anniversaire du Grand Prix de Trois-Rivières?

«C’est certain que je veux le refaire, car j’ai eu la piqûre. Je lève mon chapeau à tous les pilotes parce que c’est tellement épuisant. Je ne serais pas prête à courir deux week-ends par mois. Ça prend beaucoup d’énergie, surtout à 51 ans», a-t-elle conclu.

Pour Josée, l’objectif n’était pas de monter sur le podium, mais plutôt de profiter au maximum de cette chance qui s’offre à elle. «Je voulais juste triper et vivre mon rêve à fond, lance-t-elle. J’ai toujours aimé la vitesse et l’adrénaline. Je voulais en profiter pleinement!»

