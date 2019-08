Jonathan Bettez poursuivra la SQ pour 10 M$

Jonathan Bettez et sa famille s’apprêtent à poursuivre la Sûreté du Québec, des policiers chargés de l’enquête sur le meurtre de Cédrika Provencher et la procureure générale du Québec pour 10 millions $.

D’après des informations obtenues par Radio-Canada, ils reprochent aux policiers d’avoir fortement insinué que Jonathan Bettez était un pédophile et le meurtrier de Cédrika Provencher.

Rappelons que Jonathan Bettez avait été arrêté et accusé de possession, de distribution et d’avoir accédé à de la pornographie juvénile en 2016. Cependant, moins d’un an plus tard, le juge Jacques Lacoursière l’a acquitté de tous les chefs en raison des méthodes de travail utilisées par les policiers. Le juge a conclu que les démarches policières qui ont mené aux saisies sur le lieu de travail de l’accusé et dans deux résidences de Trois-Rivières étaient abusives.

Toujours d’après Radio-Canada, l’entreprise Emballage Bettez réclamerait près de la moitié du montant demandé dans la poursuite qui devrait être déposée dans les prochains jours. (M.E.B.A.)