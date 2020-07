Joey Bond-Déry parmi les boursiers

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a confirmé, il y a quelques jours, la tenue de la 4e édition du Défi 808 Bonneville. L’événement cycliste, au profit de la FAEQ, aura lieu comme prévu les 18 et 19 septembre prochains à Mont-Tremblant.

D’ailleurs, grâce à la générosité des partenaires et participants qui ont contribué à la levée de fonds de l’édition 2019, la FAEQ a pu remettre, par l’entreprise de ses partenaires, 90 000 $ en bourses individuelles à 27 étudiants-athlètes forts prometteurs lors d’une présentation en direct sur Facebook.

De Pointe-du-Lac, Joey Bond-Déry, jeune athlète de BMX, fait partie de la deuxième vague de bourses alors qu’il s’est vu remettre 2000$ gracieuseté des trois commanditaires présentateurs, soit Industries Bonneville (66 000 $), Fenplast (14 000 $) et Lowe’s Canada (10 000 $), qui ont pu récompenser et échanger avec les étudiants-athlètes qu’ils parrainent (voir tableau plus bas).

«Le Défi 808 Bonneville sera l’un des premiers événements cyclistes ouverts aux passionnés de vélo de tous les niveaux. Plusieurs personnes ont connu un printemps plutôt passif avec le confinement et le télétravail imposés alors que d’autres se sont mis à la course ou se sont acheté un vélo», a lancé Dany Bonneville, président fondateur du Défi 808 Bonneville et ultracycliste.

«On voit bien que les gens ont besoin de bouger, de se lancer des défis, de s’accomplir. Alors nous pensons que la 4e édition du Défi 808 Bonneville est le rendez-vous idéal pour ceux qui veulent poursuivre ou débuter de saines habitudes de vie en se préparant pour leur distance. Venez pédaler avec nous et vous franchirez le fil d’arrivée fier et accompli!»

Le Défi 808 Bonneville se démarquera à nouveau cette année par sa boucle unique de 404 km, avec le Centre de villégiature de Tremblant comme point central, où les cyclistes de tous les niveaux pourront relever un défi entre 100 km et 808 km, en solo ou en équipe de deux ou de quatre, dont les deux très populaires boucles de 115 km et 125 km à parcourir en solo.

Étant donné les circonstances exceptionnelles et les règles de distanciation sociale, les organisateurs vont tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité et la santé des participants. Pour plus de détails, visitez le defi808bonneville.com. (JC)

Différents défis offerts les vendredi 18 et samedi 19 septembre 2020

Boucle de 125 km Arundel : vendredi seulement

Boucle de 115 km Nordet: samedi seulement

Combo de 240 km : vendredi et samedi, de jour seulement

202 km : en solo ou en équipe de 2 : vendredi ou samedi

404 km : en solo, en équipe de 2 ou de 4 (option de jour seulement ou sur 24 heures)

808 km : en solo, en équipe de 2 ou de 4 (en continu)

Tableau des récipiendaires de la 2e vague de bourses reliées au Défi 808 Bonneville 2019