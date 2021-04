Joey Bond-Déry honoré d’une bourse

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a confirmé l’ouverture des inscriptions de la 5e édition du Défi 808 Bonneville. L’événement cycliste sera tenu les vendredi 17 et samedi 18 septembre prochains, toujours dans la région de Mont-Tremblant. Joey Bond-Déry, de Pointe-du-Lac, s’est quant à lui mérité une bourse de 2000$.

Le Défi 808 Bonneville pourra donc se tenir en accord avec les autorités publiques, le site hôte et l’application des mesures sanitaires en vigueur. Trois nouveaux défis ont été créés pour les adeptes de vélo sur gravelle (gravel bike), soit le 125 km, le 202 km et le 404 km en continu. Deux nouvelles distances ont été ajoutées pour les cyclistes récréatifs sur vélo de route, le 70 km et le 80 km qui forment le nouveau combo de 150 km sur deux jours.

Un nouveau combo, gravelle et route, est aussi offert avec le 125 km sur gravelle le vendredi, et le 115 km sur route le samedi. Le Centre de villégiature de Tremblant est encore une fois le point central de l’événement et la boucle unique de 404 km en vélo de route sera toujours accessible pour les 115 km solo, 125 km solo, 202 km solo ou duo et les 404 km et 808 km en solo, en duo ou en équipe de 4.

Le Défi 808 Bonneville est accessible aux cyclistes de tous les niveaux en plus des vélos électriques (e-bikes) qui sont acceptés depuis 2020 sur toutes les distances (sauf le 808 km). Comme en 2020, les organisateurs mettront tout en œuvre pour assurer la sécurité et la santé de tous dans le respect des règles sanitaires qui seront en vigueur.

Bourses

Grâce à cet événement annuel phare, la FAEQ a pu procéder à une deuxième vague de remises de bourse pour un montant total de 110 000$ distribué à 34 étudiants-athlètes des plus prometteurs grâce à la générosité de ses partenaires et des participants qui ont contribué à la collecte de fonds de l’édition 2020. Joey Bond-Déry, de Pointe-du-Lac, a quant à lui reçu une bourse de 2000$.

En décembre dernier, la Fondation de l’athlète d’excellence en avait profité pour remettre les premières bourses en lien avec la 4e édition du Défi 808 Bonneville. Pas moins de 24 parrains avaient alors octroyé 65 500 $ en bourses à 25 étudiants-athlètes émérites.

Nom Discipline Âge Montant * Ville École Tory Audet ski de fond 15 2000 $ EX Chelsea École secondaire Philemon Wright Charlie-Ann Barbeau gymnastique artistique 15 2000 $ EX Sainte-Clotilde-de-Châteauguay École secondaire Louis-Philippe-Paré Félix Bertrand ski acrobatique (bosses) 18 4000 $ S Saint-André-Avellin Cégep de Saint-Jérôme Joey Bond-Déry BMX 17 2000 $ S Trois-Rivières Académie les Estacades Eli Bouchard snowboard (style libre) 13 2000 $ S Lac-Beauport École secondaire Saint-Jean-Eudes Charlotte Brais canoë-kayak de vitesse (kayak) 17 4000 $ EX Sainte-Adèle Collège de Montréal Sarah Brown ski alpin 18 4000 $ EX Mont-Tremblant Ontario Online High School Jules Chouinard tir à l’arc 18 2000 $ S Terrebonne Collège Ahuntsic Charles-Étienne Chrétien cyclisme 21 4000 $ EX Amos HEC Montréal Matt Cullen plongeon 15 4000 $ S Rosemère École secondaire Saint-Gabriel Zachary Demers biathlon 19 4000 $ S Victoriaville Cégep Garneau Sophie Gauthier tennis de table 18 4000 $ EX Repentigny Collège Ahuntsic Elizabeth Hosking snowboard (demi-lune) 19 4000 $ S Mille-Isles Cégep à distance Tristan Jussaume cyclisme 20 4000 $ S Contrecoeur Cégep Édouard-Montpetit Ariane Léonard escrime (épée) 19 4000 $ EX Saint-Lambert Cégep Édouard-Montpetit Reece Miller-Clark ski acrobatique (bosses) 18 2000 $ EX Dollard-des-Ormeaux Cégep Vanier Charles Paquet triathlon 23 4000 $ S Port-Cartier Université Laval Clémence Paré paranatation (S5) 18 2000 $ S Boucherville Collège de Maisonneuve Félix Roussel patinage de vitesse sur courte piste 19 4000 $ EX Sherbrooke (Rock Forest) Collège de Maisonneuve Marianne Théberge vélo de montagne 20 4000 $ EX Lévis (Saint-Rédempteur) Université Laval Raphaëlle Tousignant parahockey 18 4000 $ EX Terrebonne Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne Corinne Vézina natation 16 2000 $ EX Saint-Bruno-de-Montarville Collège Français Lowe’s Canada Alexandre Arencibia judo (81 kg) 20 4000 $ S Montréal (Saint-Léonard) Collège de Maisonneuve Arianne Forget ski alpin 17 2000 $ EX Prévost Lower Canada College Alexis Gravel baseball 17 4000 $ S Repentigny Collège Ahuntsic Juliette Grenier patinage de vitesse sur longue piste 20 2000 $ EX Sainte-Marie Cégep de Sainte-Foy Zachary Lagha patinage artistique (danse) 21 2000 $ S Longueuil (Saint-Hubert) Cégep à distance Marjorie Lajoie patinage artistique (danse) 20 2000 $ S Boucherville Cégep à distance Aurélie Poiré taekwondo (49 kg) 18 2000 $ EX Lévis Cégep de Sainte-Foy Magdeleine Vallières-Mill cyclisme sur route 19 4000 $ S Sherbrooke Cégep à distance Fenplast Marie-Laurence Forest plongeon 16 4000 $ S Lévis (Saint-Nicolas) École secondaire Pointe-Lévy Christine Geraldo basketball 16 4000 $ EX Montréal (Ahuntsic – Cartierville) École secondaire Miss Edgar et Miss Cramp Sarah-Jeanne Meunier-Bédard volleyball de plage 26 4000 $ S Carignan Université de Sherbrooke Benjamin Tessier plongeon 16 4000 $ EX Blainville École secondaire Saint-Gabriel * EX : excellence académique / S : soutien à la réussite académique et sportive

Différents défis offerts les vendredi 17 et samedi 18 septembre 2021

En vélo sur gravelle (gravel bike) :

125 km : vendredi

202 km : vendredi ou samedi

404 km en continu

En vélo de route :

70 km : vendredi seulement

80 km : samedi seulement

Combo de 150 km : vendredi et samedi, de jour seulement

125 km Arundel : vendredi seulement

115 km Nordet: samedi seulement

Combo de 240 km : vendredi et samedi, de jour seulement

202 km : en solo ou en équipe de 2 : vendredi ou samedi

404 km : en solo, en équipe de 2 ou de 4 (option de jour seulement ou sur 24 heures)

808 km : en solo, en équipe de 2 ou de 4 (en continu)

Combo gravelle et route :

125 km en vélo de gravelle : le vendredi

115 km en vélo de route : le samedi

Des partenaires et des boursier.ère.s engagé.e.s

De précieux partenaires seront de la partie cette année, tels Fenplast, Lowe’s Canada, Samson groupe conseil/Lussier Dale Parizeau, Québecor, Industries Bonneville, Planète Courrier, Fiera Capital, Stelpro, Lefebvre & Benoît, Flo, Baraslou Lawson Rheault, Bioracer Canada et Cogeco Média, Plusieurs boursier.ère.s de toutes les générations seront aussi de l’événement à titre de bénévoles et membres du comité organisateur afin de faire de cet événement un succès pour nos leaders de demain.

À propos de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ)

Depuis sa création en 1985, la FAEQ a octroyé pas moins de 18 millions de dollars en bourses, représentant 6000 bourses individuelles à 3000 boursier.ère.s différent.e.s. La FAEQ offre non seulement un soutien financier aux étudiant.e.s-athlètes du Québec, mais également des services d’accompagnement en termes d’orientation scolaire, de conciliation du sport et des études, de stages en entreprise, etc. La FAEQ se démarque par son approche personnalisée, sa rigueur de gestion et son rôle d’influence auprès du milieu du sport et de l’éducation. faeq.com

