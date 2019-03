«J’invite les gens à venir me découvrir» – Alexandre Bisaillon

Alexandre Bisaillon sera de passage à Trois-Rivières ce jeudi 28 mars avec son spectacle d’humour intitulé «Ballounes». Il s’amorcera dès 20h à la Grange Taverne Festive.

Alexandre Bisaillon est un jeune humoriste gradué de l’École nationale de l’humour lors de la cuvée 2012.

«Mon spectacle va dans plusieurs directions. Je parle beaucoup de mes travers et de ce que je vis au quotidien. J’ai une façon de voir la vie qui est décalée de la réalité, surtout avec mon côté hypocondriaque. Ma vie ne se passe pas toujours comme tout le monde, parce que je m’en fais souvent trop pour très peu», explique-t-il.

«Il y a un peu de folie là-dedans et de l’absurde. C’est bien ficelé et ils doivent s’attendre à venir me découvrir», ajoute celui qui a déjà joué en sol trifluvien.

L’humoriste a décidé de nommer son spectacles «Ballounes» pour des raisons bien à lui.

«J’aimais bien le nom. C’est doux et je ne voulais pas un titre qui m’impose un thème tout au long du spectacle. Quand on pense à une balloune, on pense à une bulle, à quelque chose de loufoque et de drôle. Ça me donne l’espace d’aller où je veux», ajoute celui qui a pris part à des soirées Juste pour Rire et au Grand Rire Comédie Club, en plus de ses participations au Zoofest et au Showcase Juste pour Rire.

«La balloune peut venir seul ou en paquet. J’ai beaucoup de bulles sur scène qui vient me faire me déroger de mon sujet, alors ça veut rien dire, mais tout en même temps.»

C’est connu, un humoriste en début de carrière doit se démarquer, car de plus en plus de finissants de l’École nationale de l’humour s’établissent dans le milieu culturel. Alors qu’est qui est le plus difficile dans le métier?

«Sachez que ce que j’aime le plus, c’est de faire rire les gens. Ce qui le plus difficile, ce sont les soirées plus difficiles et c’est la performance également, car il faut toujours être à son meilleur. L’horaire est très exigeant aussi, car on voyage beaucoup, alors ça devient difficile pour le corps aussi», confie le demi-finaliste d’En route vers mon premier Gala Juste pour Rire 2014.

«Je pense que tout monde y trouve son compte et le public est fragmenté. Il va choisir la personne qui peut l’interpeler en tant qu’humoriste. Il y a tellement de choses qui se font sur le web alors ça fait en sorte que nous sommes plus accessibles aussi. L’important, c’est de rester authentique et d’aller à la rencontre de son public et de se démarquer. Il faut le faire en restant soi-même et les gens vont te suivre.»

Et que dirait-il aux gens qui ne le connaissent pas?

«J’invite les gens à venir me découvrir et à passer une belle soirée. Avec mon bagage et mes expériences, je peux faire rire de bonnes tranches d’âge différentes alors tout le monde va trouver son compte. Ce n’est pas un gros risque à prendre pour les gens et ils vont bien apprécier.»

Vous pouvez suivre Alexandre Bisaillon via sa page Facebook ( https://www.facebook.com/Alexandre-Bisaillon-309699087890/ ) ou via le http://www.chosebine.com/alexandre-bisaillon-humoriste.html.