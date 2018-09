Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ÉLECTIONS. «Je suis très fière de notre campagne car je l’ai passée sur le terrain, proche des gens et à leur écoute. On me dit fréquemment que j’incarne le changement et le bon», lance Marie-Claude Camirand, candidate du Parti Québécois dans la circonscription de Trois-Rivières.

Dans le cadre de son bilan de campagne, Mme Camirand se dit ravie de la campagne positive qu’elle a menée.

Durant les dernières semaines, elle s’est notamment engagée à soutenir le développement d’un site de camping récréotouristique à l’île Saint-Quentin et à en protéger les berges, soutenir et offrir un meilleur financement à l’entrepreneuriat social, mettre sur pied une brigade verte pour encourager la rénovation écologique et ainsi lutter contre les îlots de chaleurs, ainsi que développer un projet pilote permettant aux hygiénistes dentaires de donner des soins directement dans les centres hospitaliers, les résidences pour aînés et les domiciles.