Jeux vidéo: Nick & Kev testent pour vous!

L’un a grandi avec les jeux de Mario Bros, l’autre aime pratiquement les jeux vidéo «depuis sa naissance». Kevin Pott et son fils Nicolas partagent une passion commune pour les jeux vidéo. Ils ont décidé de la partager en lançant la chaîne Youtube Nick & Kev Gaming où père et fils s’amusent à tester des jeux vidéo.

«Beaucoup de jeunes ont la tablette dans les mains et regardent d’autres personnes jouer plutôt que de jouer eux-mêmes. Avec Nicolas, ce qu’on a remarqué en regardant d’autres chaînes Youtube, c’est que, souvent, ça crie, il y a des exclamations à n’en plus finir et les joueurs en mettent beaucoup trop. À un moment, on n’en peut plus d’entendre crier. On s’est dit : pourquoi ne ferait-on pas du contenu à notre image, sans crier, et où on peut aussi donner des informations», explique Kevin Pott.

«On voulait tester des jeux vidéo pour donner envie aux gens de jouer à ces jeux, poursuit Nicolas. Ça montre aussi que les parents peuvent aimer ça. Depuis que je suis très petit que je veux faire des vidéos Youtube. J’ai déjà essayé une fois, mais ce n’était pas de très bonne qualité. J’ai arrêté cette chaîne-là, mais j’ai toujours voulu en faire. Donc quand papa m’a proposé ce projet, j’ai vraiment voulu embarquer!»

En plus de tester le jeu à l’écran, le duo survole les options du jeu dans sa globalité afin d’en offrir le meilleur tour d’horizon possible. «Les parents qui regardent nos capsules peuvent savoir si c’est un bon jeu pour les enfants, par exemple. Certains peuvent sembler violents, mais ils ne sont pas si pires que ça au final et les enfants peuvent y jouer sans problème», précise Kevin Pott.

Il faut dire que la relation parent-enfant crève l’écran dans les capsules vidéo! «On est déjà très proches, mais ça vient mettre en œuvre un des points communs que nous avons et ça fait en sorte que Nicolas réalise un certain rêve de faire des vidéos sur Youtube», ajoute-t-il.

Ça leur donne aussi l’occasion de passer de beaux moments père-fils. Il faut dire que les deux Youtubers ne suivent pas un texte en particulier. Leurs réactions sont sincères pendant le jeu et les discussions sont spontanées.

«Nick est un bon communicateur, remarque Kevin Pott. Il a un très bon français parlé et il utilise naturellement un bon vocabulaire. Il ne se force pas nécessairement pour les capsules. Ça lui vient naturellement.»

«Quand je joue à des jeux vidéo sans mes amis, je commence parfois à me parler tout seul. Pour les capsules, on fait des recherches sur le jeu, mais sinon, on parle et on se lâche lousse, ajoute Nicolas. Ce qui est plus difficile, c’est que j’ai tendance à me lever debout et sauter avec mon personnage quand je joue.»

Et si fiston est particulièrement habile et compte plus d’heures de pratiques que son père, le paternel assure avoir conservé plusieurs bons réflexes de jeunesse.

Au moment de mettre sous presse, trois capsules vidéo étaient disponibles sur la chaîne Youtube Nick & Kev Gaming sur les jeux Fall Guys, Fall Guys – Saison 2 et Brawlhalla.

«On essaie de trouver des jeux pour la famille, notamment des jeux qui demandent de la collaboration entre les joueurs. On a également tendance à jouer à des jeux gratuits. Le contenu touche nos deux générations. On veut aussi profiter de cette chaîne pour mettre en valeur des jeux méconnus et des mini-jeux faits par des développeurs indépendants», souligne Kevin Pott.

Dernièrement, Nicolas a eu un coup de cœur pour Fall Guys et Brawlhalla, tandis que son père a plongé dans Red Dead Redemption 2 et Inside, ce dernier étant un jeu de plateforme où l’on retrouve plusieurs énigmes. Le duo prépare aussi une nouvelle capsule sur Trine 4 auquel ils ont joué récemment.

En prévision du temps des Fêtes, la chaîne Youtube Nick & Kev Gaming présentera aussi des recommandations de jeux à mettre sur la liste de cadeaux de Noël des enfants. «On prend aussi les suggestions de jeux à tester. Les gens n’ont qu’à nous écrire en commentaire sous les vidéos», conclut Kevin Pott.