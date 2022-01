Finale des Jeux du Québec été 2025: Trois-Rivières s’engage à investir 2,5 M$

Le conseil municipal de Trois-Rivières s’engage à investir 2,5 M$ si la Ville de Trois-Rivières obtient la 59e Finale des Jeux du Québec à l’été 2025.

De cette somme, on parle de 2 M$ en argent et de 500 000$ en services. Les installations sportives, culturelles et communautaires seront également rendues disponibles gratuitement au comité organisateur pour le déroulement des activités de cette Finale.

Le conseil de ville a aussi autorisé le comité de candidature à déposer le cahier des partenaires essentiels et du budget préliminaire à SPORTSQUÉBEC, le 2 février prochain, dans le cadre du processus de sélection du milieu hôte de la 59e Finale des Jeux du Québec.

Ce dépôt permettra ainsi au comité de candidature de franchir la deuxième étape du processus de sélection du comité d’organisation de l’événement. Le cahier des partenaires essentiels et du budget préliminaire vise à recenser les lettres d’engagement et d’appui reçues des partenaires ainsi que les prévisions préliminaires des revenus et des dépenses en fonction des exigences de SPORTSQUÉBEC.

Déjà, la Ville de Trois-Rivières a reçu l’appui et l’engagement de nombreux partenaires institutionnels, d’organismes et clubs sportifs, de partenaires de la communauté d’affaires, ainsi que de plusieurs médias locaux. « Ces lettres d’engagement et d’appui prouvent que c’est tout le milieu trifluvien qui est mobilisé autour du projet rassembleur des Jeux du Québec. Trois-Rivières est prête à recevoir et faire vivre une expérience exceptionnelle aux jeunes athlètes québécois », lance Martin Leblanc, président du comité de candidature.

Les retombées économiques de la présentation d’une Finale provinciale des Jeux du Québec sont estimées à 12 M$ et la tenue d’un tel événement s’accompagne de subventions pouvant atteindre 5 M$ pour moderniser et adapter les infrastructures sportives, permettant ainsi d’assurer un legs immense pour toute la communauté.

Le dossier final de candidature sera déposé à l’été 2022.

C’est au mois d’octobre 2022 que le comité de sélection de SPORTSQUÉBEC fera connaître son choix entre Trois-Rivières et Saint-Georges, en Beauce, pour accueillir l’événement sportif.