Jeux du Québec: la Mauricie en action dans 18 sports

Crédit photo : Photo courtoisie

SPORT AMATEUR. La 53e Finale des Jeux du Québec, qui aura lieu à Thetford Mines, accueillera une délégation de 164 athlètes de la Mauricie du 27 juillet au 4 août.

La région sera présente dans 18 sports. Dans le premier bloc de compétition, on pourra suivre les athlètes en athlétisme, en tir à l’arc, en triathlon, en baseball, en volleyball (féminin et masculin) et en golf.

Pour ce qui est du deuxième bloc, les sports à l’horaire seront la natation, la natation en eau libre, le cyclisme sur route, la voile, le tennis, le basketball (féminin et masculin), le soccer (féminin et masculin), le tennis et le volleyball de plage (féminin).

Selon les prévisions des entraîneurs, les meilleures chances de médailles seraient en athlétisme, en natation, au baseball, en basketball féminin et en cyclisme sur route.

C’est Éliott Héroux qui agira à titre de porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture. Éliott pratique l’athlétisme au sein du Club Zénix depuis plusieurs années. Le jeune Shawiniganais âgé de 17 ans en sera à ses troisièmes Jeux du Québec. Il participera au 800m, au 1500m, au 2000m steeple chase et au relais 4X400m.

Éliott revient tout juste du championnat Canadien qui avait lieu à Ottawa. Il a enregistré un record personnel au 1500m et il fait la finale parmi les 12 meilleurs concurrents au pays, majoritairement âgés de 19 ans. Cet exploit lui a permis d’intégrer l’équipe du Québec qui participera aux Jeux de la Légion qui aura lieu au Manitoba au mois d’août.

Il vise une récolte de trois médailles pour la Mauricie.

Des athlètes «espoir»

L’année 2018 est marquée par plusieurs changements au niveau des Jeux du Québec. Dorénavant, les athlètes devront être identifiés « espoir » pour participer à la Finale Provinciale des Jeux du Québec.

Les fédérations sportives, en collaboration avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur déterminent les critères en tenant compte du talent et de l’engagement de l’athlète. De plus, l’âge minimal pour être identifié «espoir» est de 12 ans.

Quelques athlètes à surveiller