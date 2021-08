Jeux du Québec d’été de 2025: le dossier d’évaluation technique déposé

La Ville de Trois-Rivières a déposé, hier, le dossier d’évaluation technique dans le processus d’obtention de la Finale des Jeux du Québec à l’été 2025.

Ce document permettra aux représentants de SPORTSQUÉBEC d’évaluer la capacité d’accueil des sites de compétition, d’alimentation, d’hébergement, des cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que des locaux prévus pour la Centrale administrative lors de l’événement. Le devis technique permet ainsi de faire l’inventaire des infrastructures et de leur état.

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et le parc Martin-Bergeron ont été identifiés comme les deux grands pôles sportifs principaux pour accueillir des épreuves.

« Avec ces deux pôles, on pourra donner l’impression d’un village de style olympique, précise le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche. Ces deux pôles vont faire en sorte que notre candidature est distinctive, en plus de la qualité des infrastructures qui est présente. On compte aussi sur des installations de qualité à l’extérieur de ces pôles, comme la piste de BMX de Pointe-du-Lac ou encore le site du Club Énergie CMB pour le vélo de montagne. »

En septembre, des représentants de SPORTSQUÉBEC visiteront les installations trifluviennes et donneront une rétroaction au comité de candidature présidé par Martin Leblanc.

« Dans la plupart des cas, ce sont des infrastructures qui ont besoin d’un investissement, comme le terrain de baseball du parc Martin Bergeron ou des terrains de soccer. En travaillant sur ces terrains, avec une subvention de 5 M$ si on obtient la désignation pour les Jeux du Québec, ça permettra d’aller chercher des standards nationaux. Cela viendrait s’inscrire aussi directement pour la mise en place du Plan directeur du tourisme sportif », explique le maire.

Le dossier technique a été préparé, au cours des dernières semaines, par le comité de candidature composé notamment de représentants de la Ville de Trois-Rivières, de partenaires locaux tels que l’UQTR, le Cégep de Trois-Rivières, le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie, le Complexe sportif Alphonse-Desjardins, de représentants de la communauté d’affaires, ainsi que de la firme de consultation et de planification stratégique LBB Stratégies.

Des enjeux reliés à l’urgence climatique

La résolution visant à déposer le devis technique a été adoptée au terme d’une séance extraordinaire du conseil municipal mardi. Toutefois, les conseillers Claude Ferron et Mariannick Mercure ont voté contre, évoquant des craintes en lien avec l’empreinte écologique d’un événement de cette ampleur.

« C’est une réflexion que je me fais depuis un bout de temps avec l’urgence climatique, comment ça peut être compatible à l’accueil d’événements à grand déploiement. On pourrait penser que le budget carbone de ces événements explose. Aujourd’hui, on vient définir les éléments techniques et sur quels plateaux il faut investir. Je questionne l’ampleur de cet événement. Doit-on avoir un stade d’envergure canadienne ou investir dans du plus petit à moindre coût? Je suis conscient que c’est un beau projet collectif qui mobilise, mais ça entraîne qu’on serait un grand générateur de gaz à effet de serre. On met à risque l’humanité dans ce contexte », indique Claude Ferron, conseiller du district des Rivières.

« Je pense qu’il y a moyen d’ajouter des éléments en lien avec ces enjeux, commente le maire. Je comprends la préoccupation de Claude Ferron. Il faut voir comment, comme candidature, on pourrait se distinguer par de plus faibles émissions de gaz à effet de serre. »

Les prochains mois seront consacrés à la rédaction du cahier des partenaires essentiels et du budget préliminaire, dont le dépôt est prévu pour février 2022.

« Toutes les étapes sont importantes et sont considérées dans le pointage final. Le cahier des partenaires vient démontrer la mobilisation. Je suis confiant. On a des gens de très grande qualité qui y travaillent », note le maire Lamarche.

Le dépôt du cahier final de candidature sera déposé à l’été 2022 et c’est au mois d’octobre 2022 que le comité de sélection de SPORTSQUÉBEC fera connaître son choix parmi les milieux candidats. La Ville évalue à 12 M$ les retombées économiques de la tenue des Jeux du Québec.