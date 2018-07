Jeux du Québec: c’est un départ pour les athlètes du premier bloc

Crédit photo : Photo Patrick Vaillancourt

SPORTS. Les athlètes de la Mauricie du premier bloc de compétition des Jeux du Québec sont en route pour Thedford Mines.

C’est le moment du grand départ vers Thetford pour les athlètes du premier bloc de compétition, qui a lieu du 27 au 31 juillet. Les sports présents sont l’athlétisme, le baseball, le golf, le tir à l’arc, le triathlon ainsi que le volleyball féminin et masculin.

Ce sont 73 athlètes de la Mauricie qui participent à ce premier bloc de compétition.

«D’être le porte-drapeau pour la Mauricie à l’ouverture ça représente le fruit de tous mes entraînements que j’ai faits depuis 5 ans depuis que je pratique l’athlétisme. C’est un honneur pour moi! J’espère que je serais capable aux Jeux du Québec de reproduire l’exploit que j’ai fait il y a deux semaines aux championnats provinciaux, soit de gagner mes trois épreuves de prédilection: le 800 m, le 1500 m, et le 2000 m steeplechase. J’espère qu’on pourra aussi gagner une médaille en équipe au relais 4 x 400 m. Je suis plus dominant au steeplechase et Alex Genest et Antoine Thibeault m’ont inspiré pour pratiquer cette discipline», commente le porte-drapeau de la Mauricie pour l’ouverture, Éliot Héroux.