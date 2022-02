Jeux du Québec 2025: un appel à la mobilisation est lancé

La Ville et le comité de candidature lancent aujourd’hui un appel à la mobilisation citoyenne en invitant toute la communauté à signer un formulaire en ligne pour manifester son appui à l’obtention de la Finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières en 2025.

Par cette démarche, le comité de candidature souhaite démontrer à SPORTSQUÉBEC que c’est toute la communauté qui soutient ce projet et que Trois-Rivières est prête à accueillir l’événement multisports.

Le comité de candidature se fixe l’objectif de recueillir 20 000 signatures d’ici août 2022.

« Trifluviennes et Trifluviens, on a besoin de vous! Allez signer le formulaire en ligne et montrez-nous que vous êtes prêtes et prêts à recevoir. Ça ne prendra littéralement que 30 secondes de votre temps, mais ça laissera des souvenirs gravés à jamais dans la mémoire de nos jeunes », lance Martin Leblanc, président du comité de candidature.

Ce formulaire en ligne (https://www.v3r.net/activites-et-loisirs/jeux-du-quebec-2025) permettra également d’amorcer la recherche de bénévoles pour cette Finale des Jeux du Québec. Environ 2500 bénévoles sont nécessaires avant et pendant les neuf jours de compétition. Les personnes intéressées à être bénévole lors de la Finale des Jeux du Québec pourront préciser leur intérêt à même le formulaire.

Le dossier final de candidature sera déposé en août prochain, alors qu’une présentation devant le comité de sélection de SPORTSQUÉBEC est prévue vers la fin du mois de septembre. C’est en octobre 2022 que le comité de sélection de SPORTSQUÉBEC fera connaître sa décision officielle parmi les milieux candidats. (M.E.B.A.)