Jeux du Canada 2023: Frédéric Lavoie nommé entraîneur-chef d’Équipe Québec masculin

Le directeur de la structure intégrée des Estacades de Trois-Rivières, Frédéric Lavoie, est nommé entraîneur-chef de l’Équipe Québec masculin en vue des Jeux d’hiver du Canada de 2023.

« Je suis très honoré et excité d’avoir l’opportunité de prendre en charge Équipe Québec pour les prochains Jeux du Canada. J’ai hâte de collaborer avec le reste du personnel et voir progresser les meilleurs Québécois nés en 2007 et moins au cours des prochains mois. Je sais qu’il y a beaucoup de travail à venir, mais c’est le genre de défi qui me donne de l’énergie. Grâce à mon expérience des derniers Jeux, je sais exactement ce qui nous attend et ainsi planifierai les bonnes actions pour être prêt pour février 2023. Nous sommes à la recherche de joueurs engagés ayant une excellente attitude afin de répéter l’exploit de 2019 », affirme Frédéric Lavoie.

Il était initialement prévu que ce soit Maxime Desruisseaux qui dirige la formation masculine. Ce dernier désire toutefois se consacrer entièrement à ses nouvelles fonctions d’entraîneur-chef avec les Foreurs de Val-d’Or dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Les Jeux du Canada auront lieu du 18 février au 5 mars 2023 à l’Île-du-Prince-Édouard.

Rappelons que Frédéric Lavoie était l’un des entraîneurs adjoints de la formation lors de l’aventure de 2019, alors que l’équipe est revenue des Jeux du Canada avec la médaille d’or. Il a également été entraîneur-chef des moins de 16 ans en 2016-2017 et s’est impliqué dans les programmes de Hockey Canada pour les moins de 17 ans en 2017.

(Source: Hockey Québec)