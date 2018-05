Les jeunes s’expriment sur leur vision du quartier St-Philippe

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

COMMUNAUTÉ. Dans le cadre du projet d’action collective qu’elles devaient réaliser pour leur cours d’Intervention collective 2, Hélène Plante, Marie-Soleil Choquette, Maude Côté, Karel Godbout et Alycia Leclerc ont souhaité améliorer le sentiment d’appartenance chez les jeunes du quartier Saint-Philippe.

C’est pour cette raison qu’elles iront à la rencontre des élèves de 5e et 6e année de l’école Saint-Philippe, le 9 mai, avec leur projet intitulé «Le cube de l’expression». Les jeunes auront ainsi l’opportunité de mettre en image la vision qu’ils ont de leur quartier, ainsi que ce qu’ils aimeraient y améliorer.

«C’est un peu un cube de rêves. On veut donner la voix aux jeunes qui sont souvent mis de côté dans les processus décisionnels. Les croquis seront faits en collaboration avec le professeur d’art. Les jeunes pourront ensuite peinturer le cube. De notre côté, on fera le lien avec le conseiller municipal, Dany Carpentier, et la Démarche des premiers quartiers», explique Maude Côté.

«Aussi, dès qu’ils le peuvent, les adolescents quittent généralement le quartier. Ils le font parce qu’il n’y a pas d’attrait pour eux. Si tu ne te sens pas à l’aise et qu’il n’y a rien pour toi dans le quartier, ça ne t’incite pas à rester. On s’adresse donc à des élèves un peu plus jeunes pour prévenir un peu ce phénomène», ajoute Karel Godbout.

Ce projet sera également intergénérationnel puisque la moitié du cube qui ne sera pas peinte par les jeunes sera amenée à l’événement Musique en fête pour que les adultes puissent aussi y dessiner leur vision. «Ça va nous permettre d’avoir les deux visions et ainsi un portrait plus complet», souligne Hélène Plante.

Après son passage à Musique en fête, le Cube de l’expression sera remis au conseiller municipal du district de La-Vérendrye, Dany Carpentier.

«On veut montrer aux citoyens, dont certains sont plus marginalisés, qu’on est intéressé par ce qu’ils pensent et ce qu’ils aimeraient avoir. La vision des adultes se retrouve un peu chez les enfants, c’est normal», note Marie-Soleil Choquette.

Les cinq jeunes femmes aimeraient voir leur initiative être répétée durant les prochaines années afin de voir s’il y a une évolution dans la vision du quartier par ses résidents. Elles espèrent que cela permettra d’amener plus de fierté aux citoyens du quartier Saint-Philippe et de leur montrer que collectivement, on peut créer quelque chose, voire même changer les structures.

«On voudrait aussi que ça donne le goût aux jeunes de se mobiliser, poursuit Maude Côté. Qu’en voyant qu’ils peuvent avoir un impact sur leur quartier, que ça leur donne le goût de s’impliquer dans un comité de jeunes, de se mobiliser.»

De son côté, le conseiller municipal Dany Carpentier compte bien noter ce que les jeunes auront indiqué comme vision de leur quartier.

«C’est super motivant. Ça nourrit un idéal et c’est sûr que je vais regarder ça et essayer de retenir l’essentiel de ce que les jeunes disent», commente-t-il.

«Durant la campagne électorale, dans mon porte-à-porte, on me parlait des besoins du quartier, de l’état des rues aux campagnes de civisme. Il y a des besoins, mais je pense que les gens sont fiers de leur quartier. Beaucoup y habitent de génération en génération. J’en suis. Il y a une nouvelle mobilisation. Trois-Rivières a besoin d’une participation citoyenne plus accrue», conclut-il.