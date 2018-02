Des jeunes curieux et ingénieux

Crédit photo : Audrey Leblanc

SCIENCES. Plus d’une centaine de jeunes ingénieux et curieux participeront au 8e Salon des sciences les 9 et 10 mai au Cégep de Trois-Rivières.

Des jeunes du primaire et du secondaire prendront part à une compétition technologique lors de laquelle petits et grands seront assurément épatés par leur talent et leur savoir-faire. Dans le cadre de la finale régionale du Défi apprenti génie, des élèves du primaire devront concevoir des avions de papier capables de réussir diverses épreuves.

Le Salon des sciences, organisé par Technoscience Mauricie et Centre-du-Québec, accueille aussi la finale régionale d’Expo-sciences Hydro-Québec, volet primaire, où des jeunes de 5e et 6e année présenteront leurs projets de recherche et de vulgarisation. Des exposants issus du milieu scientifique se joindront également à l’événement.

«Technoscience, c’est bien plus que des salons et des événements. Ça peut faire la différence dans la vie de certaines personnes. Il y a quelques années, on recevait des subventions pour rendre la science accessible aux jeunes. On avait reçu de l’argent pour offrir des activités scientifiques à des jeunes issus de milieux défavorisés», raconte Nancy Mignault, directrice générale de Technoscience Mauricie et Centre-du-Québec.

«Paul (nom fictif) a participé à des activités, poursuit cette dernière. Il avait une passion incroyable, mais n’avait pas la chance de participer à toutes les activités en raison d’un manque d’argent. On a pris la décision de le chapeauter pour lui donner la chance de vivre différentes expériences en science.»

Puis, les années ont passé et Mme Mignault a croisé Paul au centre commercial. Il lui a dit qu’il terminera bientôt ses études en ingénierie et a tenu à lui mentionner à quel point l’organisme Technoscience avait fait la différence dans sa vie.