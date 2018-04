Une jeune scientifique s’intéresse à la peur

Crédit photo : Audrey Leblanc

SCIENCES. Dans le cadre du concours Expo-sciences, une étudiante de quatrième secondaire à l’Institut secondaire Keranna a créé une machine capable de démontrer le résultat de la peur sur le corps humain.

Plus spécifiquement, l’objet conçu par Camille Guité montre la réponse galvanique de la peau et la fréquence cardiaque. «La réponse galvanique, c’est la conductivité de la peau. Quand une personne a peur ou est stressée, sa peau sécrète un peu plus de sueur. Cette sueur est de l’eau salée qui conduit l’électricité», explique Camille.

«On est capable de mesurer la réponse galvanique avec deux petites électrodes, ajoute Camille. Un courant de très bas voltage est envoyé dans un doigt et on prend en compte l’intensité du courant qui revient de l’autre côté.» La machine est munie d’un capteur pour la réponse galvanique et d’un autre pour la fréquence cardiaque. Celui-ci détecte les battements du cœur.

«J’ai testé ma machine sur plusieurs personnes en utilisant une vidéo qui surprend, indique l’étudiante. J’ai toujours été intéressée par la peur. J’ai découvert qu’il y a des traitements pour soigner les phobies, mais aussi que beaucoup de personnes se découragent et cessent les traitements avant la fin. Avec cette machine, je voulais encourager les gens à persévérer dans leurs traitements parce que ça donne vraiment des résultats.»

Camille Guité a présenté son projet lors de la finale québécoise de la Super Expo-sciences, qui s’est tenue à l’Espace Shawinigan du 19 au 22 avril. Elle faisait partie des 176 participants issus des quatre coins du Québec. Sept projets d’étudiants de Trois-Rivières rayonnaient lors de cet événement.

Une bourse d’études

Camille Guité a remporté une bourse d’études de l’Université de Sherbrooke pour la réalisation de son projet.