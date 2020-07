Jeune homme décédé au Centre St-Joseph: une enquête est ouverte

Le 24 juillet vers 21h, les patrouilleurs de la Direction de la police furent dirigés au Pavillon St-Joseph, situé sur la rue Sainte-Julie, concernant un individu en arrêt cardio-respiratoire.

Lors de l’arrivée des agents, les ambulanciers étaient déjà sur place et effectuaient des manoeuvres de réanimation sur un jeune homme de 21 ans. Celui-ci fut par la suite transporté au Centre hospitalier affilié Universitaire de Trois-Rivières (CHAUR) où son décès fut constaté.

Compte tenu que les événements entourant le décès sont survenus dans un établissement de santé et que la victime impliquée était un bénéficiaire, des enquêteurs de la DPTR ont amorcé une enquête en vertu de la Loi sur le coroner, afin de déterminer les causes et les circonstances ayant causé le décès.

Actuellement, les enquêteurs ne retiennent aucun élément criminel dans le dossier.

Aucun autre détail ne sera transmis avant la conclusion de l’enquête.