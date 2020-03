Jeune fugueuse recherchée

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières sollicite l’assistance de la population afin de retrouver Brittany Ricard, âgée de 15 ans.

La jeune fille est en fugue de son domicile depuis mercredi le 25 mars dernier. Celle-ci mesure 1,67m et pèse 50 kg.

Elle porte les cheveux longs, de couleur noir et a les yeux bleus. Elle aurait un tatouage en forme de croix sur la main droite. Elle serait vêtue d’une veste Nike de couleur noire et blanche, des jeans noirs et des souliers noirs de marque Jordan.

Toute personne ayant de l’information à partager pouvant nous permettre de retrouver cette jeune fille, peut communiquer avec le service de Police de Trois-Rivières au 819 370-6700 touche 6.