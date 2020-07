Jeune fugueur recherché

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières sollicitent l’assistance de la population afin de retrouver un jeune en fugue.

Nathan Morinville âgé de 16 ans a été vu la dernière fois alors qu’il se trouvait au Centre hospitalier affilié de Trois-Rivières (CHAUR) pour un rendez-vous, le 23 juillet dernier en après-midi. Il en aurait profité pour fausser compagnie à un membre de sa famille.

Nathan mesure 1 m 78 et pèse 65 kg, il a les yeux verts et les cheveux courts de couleur châtain. Il arbore le numéro « 23 » tatoué sur son avant-bras droit. Il serait vêtu d’un chandail rouge vin avec l’inscription « Champion » et d’un pantalon noir avec un élastique à la taille. Il porterait des espadrilles « Nike » de couleur bleue avec un logo blanc.

Celui-ci pourrait se trouver dans le secteur du centre-ville de Trois-Rivières.

Toute personne ayant de l’information à partager pouvant nous permettre de retrouver ce jeune homme, peut communiquer avec le Service de police de Trois-Rivières au (819) 691-2929 touche # 6