Jérémy Manseau aura son propre camp de hockey

Le vétéran de 20 ans des Cataractes de Shawinigan, Jérémy Manseau, en est peut-être à ses derniers coups de patin dans le hockey junior, mais n’allez pas croire qu’il a prévu se reposer pour autant. Le Trifluvien sera le pilote du tout nouveau Camp Stickhandling François Borduas FB de la Mauricie.

François Borduas n’a plus besoin de présentation dans le monde du hockey. Il est un entraîneur d’habiletés individuelles de renom, ayant même aidé des Anthony Beauvillier, Mathieu Joseph et Frédérick Gaudreau à atteindre la Ligue nationale de hockey (LNH).

«François (Borduas) est un des meilleurs skills coach au Québec. Je me suis d’ailleurs entraîné avec lui en tant que joueur pendant deux étés et j’ai vraiment aimé sa façon de procéder, sa vision et sa façon de monter ses pratiques. J’ai aimé la vision qu’il a face au développement du joueur», confie le Trifluvien.

«Je l’ai contacté et il a accepté, alors je suis vraiment content de pouvoir travailler avec un entraîneur avec autant expérience dans le domaine. Il va me servir de mentor, car je veux monter en tant qu’entraîneur dans le futur. Il va être là pour m’appuyer.»

Le principal intéressé n’a pas hésité à associer son nom à celui du #71 des Cataractes.

«Jérémy (Manseau) est un jeune et il faut qu’il commence, comme tout le monde. Il veut bien s’entourer et il m’a appelé. Je connais son engagement, car c’est ce qu’il veut faire dans la vie. Il est bon avec les kids et les kids l’aiment. Je me promène partout au Québec et c’est certain que je vais aller faire mon tour à Trois-Rivières», a confié François Borduas.

«Il voulait que mon nom soit là et on a une bonne crédibilité. C’est parfait et on a déjà des inscriptions. Jérémy (Manseau) veut vraiment montrer aux gens que ce qu’il veut faire, c’est du sérieux! On va monter un programme ensemble et je vais essayer de le guider là-dedans.»

Cette association arrive à point pour le jeune Manseau qui aspire à développer une carrière d’entraîneur dans le monde du hockey.

«C’est un cadeau de pouvoir travailler avec François Borduas. C’est évident que ce sera un travail pour moi, mais je le fais vraiment par passion. Je veux transmettre mes connaissances et c’est un plaisir pour moi de le faire», explique-t-il.

«On est tous passé par là étant jeune et parfois, quand c’est un joueur de la LHJMQ qui nous explique les choses, on dirait que ça passe mieux. Je suis vraiment content d’être avec François (Borduas), car on a la même vision des choses.»

Les jeunes joueurs qui participeront au camp auront également l’occasion de rencontrer monsieur Borduas à quelques reprises.

«Il va rester à Montréal avec ses groupes Pee-Wee, Batman et Midget, jusqu’à ses joueurs de la LNH, mais il va venir faire son tour de temps en temps et on va monter nos pratiques ensemble. Je vais vraiment agir à titre d’entraîneur chef de sa partie de camp à Trois-Rivières», conclut le jeune Manseau.

Le camp aura lieu à l’aréna Fernand Asselin, de Trois-Rivières, à raison de trois fois par semaine, pendant quatre semaines (12 pratiques d’une durée d’une heure et 30 minutes). Il y aura deux groupes d’environ 10 à 12 joueurs, soit un groupe d’âge Pee-Wee/Bantam et l’autre groupe d’âge Midget. Pour toutes informations, vous devez contacter Jérémy Manseau via sa page Facebook officielle https://www.facebook.com/Manseau49.