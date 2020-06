Jérémy Manseau à la tête de Jay Dangles Hockey

Un an après avoir œuvré à la tête du Camp Stickhandling François Borduas FB de la Mauricie, l’entraîneur Jérémy Manseau lance son propre camp de hockey, le Camp Jay Dangles Hockey.

En effet, le Trifluvien sera à tête de deux groupes – voire peut-être même trois – en direct de l’aréna Fernand-Asselin cet été.

«Ç’a été un soulagement lorsque le gouvernement a annoncé la réouverture des arénas. On savait que ça s’en venait, alors on s’était préparé. J’avais réservé mes glaces pour le 29 juin, et ce, bien avant l’arrivée de la COVID-19. Le timing est parfait alors je suis bien content», a lancé l’entraîneur. «Notre priorité, ç’a toujours été que les jeunes puissent retourner sur la glace et qu’ils retrouvent leur sport au plus vite.»

«J’ai été choyé d’avoir eu la confiance de François l’an dernier avec Stickhandling François Borduas. Je pars maintenant avec un nouveau nom, mais je vais encore collaborer avec François. On a les mêmes valeurs, la même vision et la même passion alors c’est pourquoi je vais continuer de mettre l’emphase sur le développement du joueur et toujours travailler dans les petits détails, tout en s’amusant.»

Le jeune Manseau en sera donc à sa deuxième année à la barre d’un camp, lui qui aspire à développer une carrière d’entraîneur dans le monde du hockey. Ce week-end, il annonçait la venue d’un nouvel entraîneur pour l’épauler, soit Félix Plouffe. Détenteur d’un baccalauréat en Enseignement, ancien joueur de la LHMQ et joueur professionnel actif dans la Ligue Magnus, en France, Plouffe apportera beaucoup d’expérience à tous les joueurs qui auront la chance de participer au camp.

«Je ne le vois pas comme un travail. C’est une passion et un privilège de pouvoir travailler avec des joueurs dévoués qui désirent s’améliorer. Je veux transmettre mes connaissances et c’est un plaisir pour moi de le faire. Je me lève le matin et je sais que je vais avoir du fun à l’aréna. Je sais que je m’en vais faire un métier que j’aime», explique Manseau.

«Cette année, nous allons apporter des ajustements avec les nouvelles mesures mises en place. Par contre, ça ne nous empêchera pas de travailler sur le développement du joueur», conclut celui qui a également été nommé entraîneur dans la structure «Élite» des Cascades des Bois-Francs, plus précisément avec la formation Pee-Wee AAA Relève.

Le camp aura de nouveau lieu à l’aréna Fernand-Asselin, de Trois-Rivières, à raison de trois séances par semaine, pendant quatre semaines (12 pratiques). Il devrait y avoir trois groupes – assurément deux -, soit un groupe élite d’âge Bantam/Midget et l’autre groupe d’âge Pee-Wee.

De plus, pour les joueurs de catégorie «Élite», des pratiques Jay Dangles Hockey seront également offertes pour le développement individuel à l’aréna de Kingsey Falls les mardis 7, 14, 21 et 28 juillet, et les jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet. Le Groupe 1 (joueurs natifs de 2006/2007/2008) occupera la glace de 12h30 à 14h les mardis, et de 16h à 17h30 les jeudis. Le Groupe 2 (regroupant les joueurs Midget Espoir, Midget AAA ou Junior) aura la glace les mardis, de 14h à 15h30, et les jeudis, de 17h30 à 19h.

Pour toutes informations, vous devez contacter Jérémy Manseau via le Jeremy.Manseau98@hotmail.com, le https://www.facebook.com/jaydangleshockey/ ou encore via sa page Facebook officielle https://www.facebook.com/Manseau49.