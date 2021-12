Jérémy Lantz sur la route de l’excellence

Jérémy Lantz n’est âgé que de 17 ans, mais il est un athlète accompli depuis bon nombre d’années. Celui qui pratique le kayak, en plus de la course de ski de fond, a connu une excellente saison estivale, ce qui lui a valu une place aux -Olympic Hopes.

Le natif de Trois-Rivières a connu de très bonnes courses aux tout récents championnats nationaux.

« C’est par les compétitions provinciales que je me suis qualifié aux championnats nationaux. Rendu aux nationaux, c’est là que j’ai réussi à me qualifier pour les Olympic Hopes chez les U17. Je me suis classé quatrième et je savais que cinq athlètes y accédaient. J’ai fait du bateau d’équipe avec des gars avec qui je n’avais jamais ramé, alors ça nous a pris une certaine adaptation. On s’est rapidement bien entendu et on a bien performé. Je ne connaissais pas vraiment le niveau international alors je ne m’attendais à rien en particulier, mais on a réussi une 7e place. C’était vraiment une belle expérience », lance-t-il d’emblée.

« Mon coach me disait depuis deux ans qu’après la COVID-19, notre objectif était les Olympic Hopes et je n’étais vraiment pas sûr d’y arriver. Le fait de ne pas avoir coursé depuis deux ans faisait en sorte que je ne savais plus j’en étais rendu où comparativement aux autres. C’était notre objectif et j’ai réussi à l’atteindre. »

Le Trifluvien aura du pain sur la planche en vue de la prochaine saison de kayak. En attendant, il ne chômera pas puisqu’il est également un adepte de ski de fond.

« Je retourne aux courses de ski avec la saison qui commence, avec mon père et mon frère. On est sur le circuit provincial et il y aura les championnats nationaux. Je vais donc viser à bien performer là. La saison va se terminer en mars et ensuite, je vais transférer en mode kayak », explique l’étudiant de Sciences, lettres et arts au Cégep de Trois-Rivières.

« C’est sûr que dans les deux sports que je pratique, il faut avoir un bon cardio. En kayak, c’est pas mal plus du sprint, tandis que le ski demande plus d’endurance. Par contre, ce sont vraiment deux sports complémentaires. »

Son nom, tout comme celui de sa comparse Florence Croteau, n’est donc plus inconnu aux oreilles de l’équipe de développement des athlètes canadiens.

« C’est sûr qu’en tant qu’athlète, on pense aux Jeux olympiques et de voir que plusieurs athlètes de notre club s’y rendre, c’est encore plus encourageant. Ce sont tellement de beaux modèles pour nous. Ça n’irait pas avant un petit bout dans mon cas, mais dans le futur, si je pouvais aller aux Jeux olympiques, ce serait un beau rêve à accomplir. Disons que ce serait un objectif à long terme », avoue-t-il.

« Ça fait environ huit ans que j’ai commencé le kayak et j’ai tout de suite aimé ça. Il y avait un camp de jour au club et mes parents m’avaient inscrit. J’aimais ça de plus en plus, même si c’était dur au début de rester dans le bateau. Une fois que tu deviens habile par contre, tu aimes ça. J’aime tellement les courses, se surpasser et l’adrénaline que ça donne. J’aime avoir un objectif et aller jusqu’au bout. C’est un beau sport, tu es sur l’eau et tu profites de la rivière », conclut-il.