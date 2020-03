Jérémy Doucet, un gardien de but d’élite

À l’automne 2018, le gardien de but Jérémy Doucet a été approché par plusieurs clubs de soccer du Québec, dont Chomedey, Beauport, Pierrefonds, Blainville et Panellinos. Le Trifluvien a finalement choisi d’aller à Laval, dans le MU17AAA, une décision qu’il n’allait pas regretter.

C’est après avoir parlé avec l’entraîneur-cadre de la Mauricie, Durnick Jean, qu’il a choisi de se joindre au Club de soccer Chomedey. Bonne décision puisqu’il y a disputé 17 des 26 matchs. Et ce qui est le plus impressionnant dans cette histoire? Il n’a concédé que quatre maigres buts à ses adversaires…

«Ç’a n’a pas été dur de m’adapter, car j’ai été très bien reçu des autres joueurs. On a connu une très belle année et on a fini deuxième au classement derrière Saint-Laurent. On a également fait un tournoi, aux États-Unis, qu’on a gagné contre l’Académie FC Bayern en finale, ce qui s’est avéré être une très belle expérience. Malheureusement, on n’a pas réussi à se rendre aux championnats canadiens», a-t-il confié.

«Lorsque tu arrives dans une nouvelle équipe, la meilleure façon de faire ta place, c’est de jouer au meilleur de ton niveau et c’est comme ça qu’on gagne le respect et la confiance de notre équipe qui se veut notre deuxième famille. Si je suis rendu au niveau où j’en suis aujourd’hui, c’est grâce à tous les entraîneurs que j’ai eus jusqu’à présent et je leur en suis reconnaissant. Ils sont toujours derrière nous pour nous encourager et nous aider à arriver à nos objectifs.»

En plus d’étudier au cégep de Trois-Rivières, l’athlète de 17 ans travaille 20 heures par semaine et en consacre une dizaine d’autres à l’entraînement.

«Je suis habitué de concilier le sport à ma vie de tous les jours. J’ai commencé à jouer au soccer à 4 ans. J’ai commencé comme gardien de but et je suis tombé en amour avec le soccer. Même pendant l’été, je travaille dans des camps de soccer», ajoute celui qui a également évolué pour les Estacades du Cap-de-la-Madeleine (niveau secondaire) et pour les Diablos de Trois-Rivières (niveau collégial).

«Ça prend beaucoup de travail et de concentration. Il ne faut être jamais être stressé et il faut toujours être prêt. La préparation ne commence pas la veille d’un match. Durant la semaine qui précède ton match, tu dois être toujours coordonné et prêt à te fixer des objectifs pour arriver avec la meilleure préparation possible.»

Grâce à ses étincelantes performances, le Trifluvien a remporté le titre du «Meilleur gardien de but au Québec» de la catégorie MU17AAA-LSEQ lors du Tapis rouge de la Fédération de soccer du Québec.

«Il y a beaucoup de personnes qui étaient derrière moi et qui s’y attendaient. De mon côté, j’ai juste donné ce que j’avais à donner et j’espérais le gagner. Ça m’a fait plaisir de le gagner parce que j’avais été nominé U15 et je ne l’avais pas gagné. Ça fait du bien! Ça m’a permis aussi de discuter avec plusieurs gens des clubs semi-pros pour éventuellement aller jouer là-bas, peut-être, dans les prochaines années. Par contre, j’envisage aussi d’aller faire des essais en Europe. Pour l’instant, je continue de me perfectionner», explique-t-il.

«C’est un peu plus dur de percer en Europe parce qu’on n’a pas le même style de jeu au Canada et ce n’est pas la même mentalité. Mais avec le dévouement et toute la passion que j’ai en moi, j’ai espoir d’y arriver», conclut-il.

Le jeune Doucet poursuivra sa carrière en U18-AAA, toujours avec Chomedey, l’été prochain.