Jean-Philippe Pelletier honorera sa promesse 

Jean-Philippe Pelletier a vécu de durs moments au cours des derniers mois, mais il a toujours su se relever. À six mois d’intervalle, sa mère et sa sœur ont été admises à l’unité d’hospitalisation de la clientèle immunosupprimée, du Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières (CHAUR), afin de mener le combat de leur vie. Malheureusement, les deux sont tombées aux mains du cancer.

Avant qu’elle ne parte, le jeune inspecteur en bâtiment a promis à sa sœur d’amasser des fonds pour cette unité afin de souligner le travail exceptionnel du personnel et d’alléger le quotidien des usagers atteints de cancer et de leur famille. Voilà pourquoi il va se soumettre à un Double Murph de CrossFit, qui consiste à un parcours de 1,6 km de course, 100 pull-ups, 200 push-ups, 300 squats et 1,6 km de course, qu’il réalisera deux fois, arborant une veste de 20 livres sur les épaules.

« Ma mère a été diagnostiquée avec un cancer de type myélome multiple en novembre 2019. Certaines personnes peuvent survivre deux, cinq ou dix ans, mais ma mère, ce fut huit mois. Elle est décédée en juillet 2020. Le 26 décembre 2019, c’était au tour de ma sœur d’être diagnostiquée avec un cancer, soit le cancer du sein. Elle a foncé tête première, sans jamais dire un mot, en chimiothérapie. L’ablation du sein est venue plus tard, et deux ou trois semaines après l’intervention, elle a eu un épisode qui s’apparente à un accident vasculaire cérébral (AVC), avec la perte d’élocution et la confusion. Ils ont fait de nouveaux tests qui ont confirmé que c’était finalement des métastases qui ont provoqué ça », confie-t-il d’emblée.

« J’ai fait une promesse à ma sœur à l’hôpital. Je faisais du CrossFit depuis longtemps et je lui ai dit que j’allais faire un Double Murph pour amasser de l’argent. C’est un clin d’œil à ma mère et à ma sœur qui, je l’espère, de là où elles sont, pourront critiquer mes excès sportifs comme elles avaient l’habitude de le faire (rires). Lorsque je lui ai expliqué en quoi ça consistait, elle m’a dit : « Franchement ! » Eh bien quand je dis quelque chose, je suis sérieux alors me voilà », ajoute celui qui s’entraîne plus d’une heure par jour, à raison de cinq jours par semaine, ce qui est d’ailleurs trop aux yeux de sa blonde.

Jean-Philippe s’est relevé, même s’il doit composer avec des moments d’ennuis contre balancés par des moments plus sereins.

« J’ai beaucoup pleuré et depuis, j’essaie de voir ça d’un œil plus objectif. La mort fait partie de la vie et on peut partir à 26 ans, 52 ans ou encore 64 ans. Nous n’avons aucune garantie de temps, en fait. Je me suis rendu compte que je travaillais trop aussi, et je travaillais pendant mes moments de deuils pour faire vivre ma famille et payer les comptes. Je choisissais mes contrats, mais ç’a été dur. En même temps, c’était une échappatoire à ma peine. Le deuil, c’est parfois égoïste parce qu’on pense à notre peine. Or, il y a de la souffrance chez les personnes malades et je pense aussi à ma sœur qui est partie un peu plus en paix que ma mère », témoigne-t-il.

« Je vais le faire mon défi ! Ça fait plus de cinq ans que je fais du CrossFit et ça va être dur, mais ça ne me stresse pas. Habituellement, on fait notre entraînement une seule fois et on essaye de battre notre temps la fois suivante. Là, ma façon de pensée devra être différente. C’est comme une personne qui fait un marathon, elle ne sprinte pas. Je vais y aller à mon rythme pour préserver mon énergie pendant deux séries. »

Le Trifluvien exécutera son défi personnel le 25 septembre dès 9h30 au Centre Néofit CrossFit de Shawinigan. Il n’écarte pas la possibilité d’en faire un événement annuel.

« Lorsque j’ai vu la réponse des gens, je me suis demandé si j’allais faire trois séries de suite, mais je me suis calmé. J’aime les évènements sportifs alors je n’exclus pas la possibilité d’en faire d’autres. Mon premier objectif était d’amasser 2500 $, que j’ai repoussé à 5000 $. Je vais me rendre à 10 000 $ alors ça va -au-delà de mes espérances », admet-il.

« Je vais voir comment ça va se passer le 25 septembre. C’est quand même beaucoup de travail en termes d’organisation, de visibilité, d’entrevues et de remercier tous les gens qui s’impliquent et qui m’encouragent. C’est très prenant en temps, surtout pour un entrepreneur qui est nouvellement papa en plus. On verra ! Cette année, les astres étaient alignés. Il y avait l’histoire, le fait que les gens semblent m’apprécier et la cause qui était là », conclut-il.

Pour faire un don à la cause, vous pouvez visiter le https://www.fondationrstr.com/-jean-philippe–pelletier-defi–double-murph/ ou par téléphone via le 819 697-3333 (Poste 53 582). À l’instar de M. Pelletier, les citoyens et les entreprises peuvent contacter la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) et proposer des activités de financement et de collecte de fonds.

Les sommes amassées sont versées directement à une cause ou à un établissement de santé qui leur tient à cœur.