Jean-Philippe Lemay entraîneur de l’année

Le traditionnel gala annuel de la Ligue de baseball majeur du Québec (LBMQ) se déroulait au cours d u dernier week-end de façon virtuelle et les Cascades Go Sport de Shawinigan ont reçu deux honneurs individuels pour l’occasion.

À sa première saison avec les Cascades, Jean-Philippe Lemay a reçu le titre d’entraîneur de l’année.

« D’entrée de jeu, je tiens à féliciter Bruno Laurin et Joël Fortin pour leur nomination et saluer le travail qu’ils ont accompli cette saison. C’est avec une profonde gratitude envers mes pairs et une grande humilité que je reçois cet honneur aujourd’hui. Ma plus grande fierté, c’est d’avoir réussi à convaincre toute une organisation et un groupe de joueurs exceptionnels de m’accorder leur confiance et de me suivre dans cette aventure-là! », a exprimé le Trifluvien d’adoption, et ancien pilote des Aigles Junior de Trois-Rivières, formation de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ).

Ensuite, le grand manitou des Cascades Eraklis Tvavellas a été nommé pour une deuxième fois Directeur général de l’année. Pendant l’entre saison, le directeur général a mis la main sur le Shawiniganais Raphaël John Leblanc lors de la première ronde, ainsi que Christophe Dubé et Samuel Girard. Tzavellas a aussi procédé à une transaction afin d’ajouter Xavier Tremblay comme lanceur. Il s’agit d’un deuxième titre pour le directeur général à sa sixième saison.

« Je suis fier de ce que les gars ont accompli. Très heureux aussi pour mon entraîneur-chef qui a fait un travail colossal. Shawi méritait de remporter championnat sportif important. Un merci spécial à tous nos partisans qui nous supportent depuis les sept dernières saisons », a déclaré Eraklis Tzavellas par voie de communiqué.

Déjà nommé au terme du championnat des Cascades à l’automne dernier, Gabriel Thibodeau a officiellement reçu son prix de Joueur par excellence des séries éliminatoires. Sa moyenne à la plaque s’est élevée à .403 alors qu’il a frappé pas moins de 23 coups sûrs en 57 apparitions officielles au bâton, dont quatre doubles et un important circuit à la manche initiale du dernier match qui donna le titre aux siens. Obtenant 6 passes gratuites, il a volé 3 coussins, marqué 16 fois et produit 17 autres points à titre de deuxième frappeur.

Michel Dagenais a été nommé au sein de l’équipe d’étoile à titre de voltigeur. À sa deuxième saison, il a conservé une moyenne au bâton de .468, avec 7 doubles, 7 circuits et 20 points produits.