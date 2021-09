Jean-Philippe Glaude se joint aux Estacades

Les Estacades de Trois-Rivières, formation de la Ligue de hockey Midget AAA (LHM18AAAQ), ont annoncé l’arrivée de Jean-Philippe Glaude, comme membre du conseil d’administration de l’organisation. Ce dernier s’occupera du volet marketing et visibilité.

Ancien joueur des Régents de Laval-Laurentides-Lanaudière (Midget AAA), il a évolué à Drummondville dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Par la suite, il a brillamment porté les couleurs des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), avant de connaître une belle carrière en Europe avec la formation d’Amiens, le tout entrecoupé de matchs avec le Caron et Guay de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

Très impliqué au sein de la structure des Estacades depuis déjà quelques années, il est également recruteur au Québec pour les Predators de Nashville, formation de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il est d’ailleurs reconnu dans le monde du hockey comme un excellent recruteur doté d’un grand sens d’analyse du jeu.

« Son arrivée au sein de la grande famille des Estacades se veut une acquisition de choix. Par sa jeunesse et avec sa très vaste expérience du monde du hockey de haut niveau, Jean-Philippe apportera aux Estacades une approche des plus ancrée aux réalités d’aujourd’hui », peut-on lire via le communiqué officiel. (JC)