Jean Lamarche: un mandat marqué par la pandémie

Avant de lancer sa campagne électorale pour la mairie de Trois-Rivières, le maire sortant Jean Lamarche a pris le temps de faire le bilan de ses deux années de mandat, un mandat qui aura été marqué par la pandémie de COVID-19.

« La ville a été l’une des premières au Québec à avoir été touchée par la pandémie. On a fait preuve de rapidité et de résilience. Nous avons traversé une crise sanitaire majeure tout en maintenant et en adaptant les services aux citoyens. Avec IDÉ Trois-Rivières, nous avons aidé plus de 700 entreprises afin de soutenir et valoriser l’économie locale, lance M. Lamarche. Je suis fier d’avoir mobilisé et coprésidé un comité de relance dès les premiers jours de la pandémie. Notre plan d’action confirme que Trois-Rivières est proactive pour assurer une relance économique efficace et prospère. »

« Dans le même sens, il y a eu le report du paiement des taxes municipales, l’entretien hivernal du parc linéaire des Coteaux et la gratuité d’accès à l’île Saint-Quentin durant l’hiver pour permettre aux citoyens de prendre l’air. La menace nous a donné l’opportunité de le faire », ajoute-t-il.

Il mentionne aussi la collaboration avec les autres paliers de gouvernement qui auront permis de concrétiser plusieurs investissements importants: 37 M$ pour le Port de Trois-Rivières, 36,6 M$ pour la rénovation et la modernisation de la salle J.-Antonio-Thompson, 11 M$ pour la réfection de l’aérogare et 14 M$ pour la recherche à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Le maire sortant se dit également très fier de la mise sur pied d’Éclore, le premier fonds environnemental à l’échelle locale au Québec, ainsi que du travail réalisé pour attirer une équipe de hockey professionnelle dans le nouveau Colisée Vidéotron.

Mais il y a encore des projets qu’il souhaite poursuivre, tels que le développement du terrain de l’ancienne usine Aleris, l’implantation du Pavillon de la recherche au centre-ville et la mise en œuvre du centre d’innovation agroalimentaire L’Ouvrage.

« Je veux me servir de la pandémie pour en faire un outil pour se propulser plus loin et que l’on ait une relance forte. Je voudrais rapprocher Montréal et Québec de Trois-Rivières par des outils de notoriété et la culture », précise celui qui s’engage à entretenir les infrastructures actuelles qui ont besoin d’investissements.

« Je veux devenir le maire qui a rapproché sa ville de son université. Je souhaite m’occuper de ce qu’on a déjà. On peut penser au Monastère des Ursulines que l’on a acquis et qu’il faut préserver pour arriver à le garder longtemps », conclut-il.