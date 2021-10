Jean Lamarche lance sa campagne

Le candidat à la mairie et maire sortant, Jean Lamarche, a lancé sa campagne électorale dimanche devant ses partisans.

« Après seulement deux ans à la mairie de Trois-Rivières, je suis déterminé à poursuivre le travail et solliciter un plein mandat pour les quatre prochaines années. C’est fort d’un premier bilan remarquable que j’entends démontrer à la population qu’elle doit me faire confiance de nouveau. Le travail n’est pas fini! Je suis fier de ce que j’ai accompli et j’ai encore beaucoup de projets à réaliser », a-t-il lancé.

Jusqu’au 7 novembre, M. Lamarche mettra de l’avant les thèmes de la qualité de vie, du développement économique et de l’environnement.

« Avec comme ancrage le développement durable, ce sont de ces enjeux dont il sera question. Je souhaite vous proposer des projets réalistes et à la fois ambitieux. Nous poursuivrons nos actions plaçant Trois-Rivières au sommet des endroits où il fait bon vivre », ajoute-t-il.