Jean Lamarche fier de sa campagne

Le candidat à la mairie Jean Lamarche se dit fier de la campagne qu’il a menée au cours des dernières semaines.

« J’ai pris des engagements concrets, réalistes, réalisables et chiffrés, dit-il. Je tenais à ce que ce soit des engagements issus de besoins exprimés par les citoyens. Je voulais aussi que ça s’inscrive dans une vision. Cette vision, c’est une relance axée sur l’économie, la qualité de vie et sur l’environnement. »

« Pendant la campagne, j’ai fait la démonstration que je connais les dossiers, les enjeux et les forces de ma ville, renchérit-il. J’ai aussi démontré que mon plan de match n’est pas improvisé. »

S’il est élu dimanche soir, l’un de ses projets prioritaires sera d’accueillir son conseil avec une vision plus inclusive. « J’ai aussi commencé à développer, avec la direction générale, une manière de travailler plus efficiente et je suis convaincu que les conseillers et conseillères vont bien l’accueillir », précise M. Lamarche.

Parmi les projets réalisés lors du dernier mandat, il admet être particulièrement fier du travail accompli pour la réfection de la salle J.-Antonio-Thompson. « Je suis fier des efforts, de la démarche et de l’avoir fait avec mon équipe, confie-t-il. C’est ensemble qu’on est allé chercher le financement nécessaire. »

La campagne tirant à sa fin, le candidat rappelle l’importance d’aller aux urnes dimanche.