Jean Lamarche appuie le développement du Port

Jean Lamarche, candidat à la mairie de Trois-Rivières, s’engage à travailler en collaboration avec les dirigeants du Port de Trois-Rivières afin de permettre aux installations portuaires de poursuivre leur développement en s’intégrant à la vie récréotouristique des Trifluviens.

Le candidat voit dans l’approche du Port une belle opportunité visant à poursuivre le développement du centre-ville et faire grandir l’offre touristique.

«La façon de Gaétan Boivin [président-directeur général du Port de Trois-Rivières] de concevoir le port coïncide avec la mienne. Sa vision d’expansion, ses visées internationales et l’inscription du port dans l’optique d’une grande ville m’interpellent. On veut offrir notre entière collaboration au développement du port, notamment sur le plan récréotouristique», indique M. Lamarche.

Il entend entamer des dialogues solides avec l’institution fédérale qu’est l’administration portuaire, des relations reposant sur une entente précise et une ouverture forte sur le parc portuaire dans une conceptualisation de type waterfront.

«Il y a des projets intéressants faisables à moyen et long terme. Le développement récréotouristique se ferait vers l’est, tandis que le développement manufacturier se ferait vers l’ouest. M. Boivin me disait que de plus en plus de gens viennent aussi voir les grands débarquements et le déplacement des grandes éoliennes. C’est une forme d’aspect récréotouristique qu’amène le secteur manufacturier», ajoute-t-il.

Jean Lamarche aimerait qu’un jour, un touriste puisse marcher le long du fleuve du Centre d’événements et de congrès interactifs (CECi), au centre-ville, jusqu’au Sanctuaire dans un contexte de revitalisation des abords du fleuve Saint-Laurent.