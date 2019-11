Jean-François Baril animera un talk-show au Collège Laflèche

Jean-François Baril sera au Collège Laflèche le 27 novembre prochain afin d’y animer un talk-show d’un soir au profit de la Fondation du Collège Laflèche. Ses invitées de la soirée partageront leurs expériences sous le thème « Le courage (et les quelques embûches) de réaliser ses rêves ».

L’animateur de la soirée, Jean-François Baril, est connu pour son humour ainsi que pour ses talents de comédien et d’animateur. Il échangera notamment avec Lydiane St-Onge, aventurière et entrepreneure pour Lydiane autour du monde, afin de transporter le public dans son univers et lui donner envie de voyager. Également présente, Élyse Massé, entrepreneure et ingénieure pour Consultants MESAR, inspirera de son parcours en tant que femme dans le milieu des affaires. Finalement, Marie-Ève Nault, double médaillée olympique en soccer féminin, tentera de transmettre sa passion du sport.

Au total, plus de 200 personnes sont attendues pour cet événement. La soirée se déroulera à l’amphithéâtre du Collège Laflèche et débutera par un cocktail dès 19 h.

Il est encore possible de se procurer des billets au coût de 75 $, ou de 25 $ pour les étudiants, en contactant la Fondation au 819 375-1049, poste 270 ou par courriel à l’adresse suivante à fondation@clafleche.qc.ca.

Née en 1986, la Fondation permet au Laflèche de mener à terme des projets de développement en plus de soutenir ses étudiants en rendant les études supérieures accessibles. À ce jour, la Fondation du Collège Laflèche a remis plus de 4 345 000 $ au Collège.