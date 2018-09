Jean-Denis Girard veut aider la Maison Albatros

Crédit photo : Photo courtoisie

ÉLECTIONS. Le candidat du Parti libéral à Trois-Rivières, Jean-Denis Girard, s’engage à assurer le rehaussement du nombre de places à la Maison Albatros, spécialisée dans les soins palliatifs.

Afin de répondre aux besoins grandissants des personnes nécessitant des soins palliatifs et de soins de fin de vie, voudrait voir la Maison Albatros passer de six à dix lits. Avec l’ajout de quatre lits, la Maison Albatros pourra augmenter sa capacité d’accueil et profiter d’une plus grande marge de manœuvre en raison du ratio d’employés et de bénévoles associé à un plus grand nombre de places de soins.

Elle pourra aussi offrir du répit aux proches aidants de personnes en fin de vie, par de l’hébergement temporaire.

«Il m’importe que plus de personnes puissent bénéficier de ce service empreint de compassion et de respect, car tous méritent de vivre les derniers instants de leur vie dans le confort et la dignité», souligne le candidat.