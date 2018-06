Jean-Denis Girard sollicite un nouveau mandat

Crédit photo : Photo courtoisie

POLITIQUE. Entouré de plusieurs militants et sympathisants, l’actuel député de Trois-Rivières, Jean-Denis Girard, a été investi comme candidat officiel du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la circonscription de Trois-Rivières en prévision des prochaines élections générales de 2018.

«Je suis fier de mon bilan des quatre dernières années, j’ai mis mon énergie au bénéfice des citoyens de Trois-Rivières et nous avons récolté les fruits de ce travail acharné. Trois-Rivières est en bonne position, tant sur le plan économique, culturel, qu’en éducation et en santé. De nombreux projets ont vu le jour et le travail se poursuit», a-t-il déclaré.

«J’ai acquis une expérience enrichissante et j’ai plus que jamais le goût de mettre ma passion, mon énergie et mes connaissances au service de mes concitoyens. Je suis toujours animé par le désir de servir la population de Trois-Rivières et j’ai maintenant de nouveaux outils à mettre à sa disposition», a conclu M. Girard