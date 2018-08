Jean-Denis Girard entend revitaliser l’Île Saint-Quentin

ÉLECTIONS. Le candidat du Parti libéral du Québec (PLQ), Jean-Denis Girard, fera de l’Île Saint-Quentin son premier cheval de bataille. De son propre avis, «ce joyau trifluvien mérite de redevenir un lieu de prédilection pour les familles, les aînés et les citoyens, mais également pour les touristes».

«Actuellement, l’Île Saint-Quentin connaît des problématiques majeures du côté de ses services d’égouts et d’aqueducs, ce qui vient affecter la nappe phréatique de façon importante», a-t-il confié d’entrée de jeu.

«Notre gouvernement a annoncé qu’il voulait que les enfants bougent plus avec l’implantation d’un 60 minutes d’activité physique par jour. Ce beau joyau qu’est l’Île Saint-Quentin offre un magnifique parc, la piscine, des sentiers et des jeux d’eau. La réfection des infrastructures est prioritaire et mon gouvernement compte nous appuyer dans le projet.»

Le coût de la réfection des égouts et des aqueducs est estimé à 3,5 M$. Aux dires de monsieur Girard, le gouvernement fédéral et les instances municipales aideront à contribuer financièrement. D’autres projets seront ciblés tels que la passerelle d’observation, le Pavillon des Baigneurs et la stabilisation des berges.

«J’ai rencontré les gens de l’Île Saint-Quentin et les élus municipaux. On est tous d’accord que ce site touristique et familial est un joyau pour Trois-Rivières et il est important de le redonner aux familles, aux aînés et aux citoyens, mais également aux touristes.»

«Il offre une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent et sur la rivière Saint-Maurice, et sa plage et sa marina sont très occupées», conclut-il.

Rappelons que les élections provinciales 2018 auront lieu le 1er octobre prochain.