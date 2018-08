Jean Brouillette, l’agent 007

Crédit photo : Audrey Leblanc

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN. Le jour, il est coordonnateur de la Corporation de développement communautaire (CDC) des Chenaux. Et le soir, à l’abri des regards, il peut enfin dévoiler sa vraie identité : celle de l’agent 007. On le savait déjà pompier volontaire et musicien à ses heures, mais saviez-vous que Jean Brouillette est aussi le James Bond de la MRC des Chenaux?

Du moins, il l’est devenu au fil des ans. «C’était une blague au départ et c’est resté, raconte-t-il. Il y a cinq ans, on a fêté le 10e anniversaire de la CDC des Chenaux. On a voulu faire une vidéo humoristique pour l’occasion dans le but de promouvoir les organismes communautaires. J’incarnais James Bond dans la vidéo. J’étais l’agent B. Cette vidéo a fait boule de neige dans la MRC et les gens ont commencé à m’appeler l’agent B et James.»

La vidéo en question a connu un vif succès, si bien que l’agent secret Brouillette a même reçu des cadeaux thématiques. À ce jour, il a chez lui une petite collection d’objets comprenant une tasse, un tableau, un jeu de cartes et, bien sûr, les films.

Tout récemment, une autre occasion d’incarner le célèbre personnage s’est présentée à lui. Pour son 15e anniversaire, la CDC des Chenaux a repris le concept de l’univers de James Bond le temps d’une capsule promotionnelle. Le grand retour de l’agent 007 à l’écran n’est pas passé inaperçu. «On a même reçu de bons commentaires de d’autres CDC à travers le Québec», mentionne l’agent B.

Malgré sa renommée mondiale, ceux qui le côtoient savent qu’il est humble, facile d’approche et qu’il a un bon sens de l’humour. Pour preuve, c’est avec la trame sonore d’un des films qu’il m’a accueillie chez lui pour cet entretien hors du commun. «Je m’amuse avec ça, admet-il. Je suis devenu le James Bond de des Chenaux malgré moi et je suis embarqué dans la blague. C’est juste comique.»

Tout comme l’agent 007, Jean Brouillette ne chôme pas. Il y va de mission en mission pour promouvoir les organismes communautaires de la MRC des Chenaux et défendre leurs intérêts. Et qui sait, peut-être le reverra-t-on bientôt dans nos écrans… à suivre!

Quelques coïncidences

Au fil du temps, Jean Brouillette a remarqué qu’il existe des coïncidences entre lui et James Bond. D’abord, ses initiales sont les mêmes, soit J.B. Il est né un 10 juillet (10.07) et le numéro de sa carte de pompier est 007.