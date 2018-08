Jean Boulet veut un quartier des affaires et de l’innovation

Crédit photo : Audrey Leblanc

POLITIQUE. Le candidat caquiste dans Trois-Rivières, Jean Boulet, s’engage à transformer la rue Royale et ses alentours pour en faire un «quartier des affaires et de l’innovation».

Cette revitalisation s’étendrait de la rue des Forges jusqu’à la rue Saint-Roch. «Il y a un potentiel énorme sur cette portion de la rue Royale et ce potentiel doit être exploité, affirme l’avocat. Un peu à l’image du quartier Nouvo St-Roch à Québec et Griffintown à Montréal. Il faut arrêter d’avoir peur de se comparer à ce qui se fait de mieux au Québec.»

S’il est élu, M. Boulet a l’intention de faire appel aux diverses organisations en place telles qu’Investissement Québec pour mener à bien son projet. Il compte aussi demander la contribution d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières.

Selon le candidat, ce quartier permettrait à Trois-Rivières de se distinguer et «d’entrer dans l’ère moderne». «Il y a de multiples possibilités. On peut retrouver des bureaux de service-conseil, de la formation, du tutorat, de la recherche, des incubateurs, des parcs et des allées piétonnières», énumère M. Boulet.

L’objectif est notamment d’attirer une nouvelle clientèle au centre-ville composée d’entrepreneurs et d’étudiants. Au cours de la campagne électorale, le candidat de la CAQ dévoilera les détails de son plan d’action en ce qui concerne son projet de «quartier des affaires et de l’innovation».