Jean Boulet propose d’intégrer l’art au Quartier des Affaires

Crédit photo : courtoisie

TROIS-RIVIÈRES. Jean Boulet, candidat pour la Coalition Avenir Québec (CAQ), estime que Trois-Rivières doit se distinguer et faire entrer davantage d’arts dans ses rues. C’est pourquoi il désire que son projet de Quartier des Affaires et de l’Innovation soit l’occasion de doter le centre-ville d’une couleur bien particulière et d’un endroit dédié à la promotion des artistes locaux.

«Nous avons la chance d’avoir de nombreux artistes talentueux dans la région. En plus de leur donner la chance d’exprimer leur art dans l’espace public, on pourra bénéficier de leur talent pour embellir les immeubles du centre-ville et faire ressortir leur architecture. Mettre de la couleur dans les rues du Quartier des Affaires et de l’Innovation fera de cette zone une attraction incontournable», croit Jean Boulet.

Avec ce projet, Jean Boulet espère pouvoir créer un contexte favorable à la collaboration du milieu des affaires avec le milieu culturel.