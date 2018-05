Jean Boulet officialise sa candidature pour la CAQ

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

POLITIQUE. C’était un secret de polichinelle, mais c’est maintenant officiel: Jean Boulet est l’homme de confiance du chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ) pour défendre les couleurs du parti dans la circonscription de Trois-Rivières en vue des élections provinciales d’octobre.

Originaire de Saint-Tite, l’avocat spécialisé dans le droit du travail Jean Boulet sentait que le moment était le bon pour se lancer en politique active.

«Je suis fier de le faire à Trois-Rivières, souligne le candidat. C’est ici que j’ai fondé ma famille et que je me suis développé professionnellement. Au-delà du goût de se lancer en politique, ça prend des idées et un chef qui a des idées et une vision d’avenir.»

«J’ai senti chez François Legault une réelle préoccupation pour les régions. À travers son intention d’utiliser les leviers du gouvernement pour rendre nos entreprises plus compétitives à l’échelle canadienne, nord-américaine et internationale, nous pourrons augmenter les investissements et la diversification de l’économie régionale», ajoute-t-il.

Créer des emplois «plus payants»

M. Boulet est d’avis que Trois-Rivières doit attirer des projets porteurs sur le plan économique, au même titre que Montréal et Québec. «Il faut augmenter les investissements dans la diversification économique régionale. Il faut également se donner un plan concret contre la pénurie de main-d’œuvre», précise-t-il.

Le chef de la CAQ, François Legault, soutient aussi que les défis sont de taille en Mauricie, notamment en ce qui a trait au revenu moyen qui est inférieur de 11% au revenu moyen québécois.

«La région n’a pas réussi à remplacer les emplois payants perdus dans le secteur industriel. D’abord, le nombre d’emplois en Mauricie a reculé de 7 600 depuis 15 ans et de 3 100 depuis 4 ans», lance M. Legault qui dit vouloir créer des emplois «plus payants» pour compenser les pertes d’emplois des dernières années dans le secteur industriel.

«Le principal problème dans la région est la qualité des emplois. Ce n’est pas normal qu’il y ait un écart aussi important sur le plan des salaires. La Mauricie a également été pénalisée fiscalement au niveau de la taxe scolaire. La Commission scolaire du Chemin-du-Roy a augmenté ses taxes scolaires de 60% ces dernières années. Ça représente 0,30$ par 100$ d’évaluation. Ailleurs, ce taux est de 0,10$. Il y a un problème d’équité entre les régions. On veut ramener ça à 0,10$ par 100$ d’évaluation partout», poursuit-il.

Pas de discussion récente avec les libéraux

Jean Boulet a été un sympathisant libéral pendant plusieurs années, de sorte que sa candidature sous les couleurs de la Coalition Avenir Québec peut en surprendre plus d’un. M. Boulet affirme toutefois qu’il n’a pas eu de discussion récente avec le Parti libéral du Québec (PLQ).

«Une opportunité s’est présentée, mais ça n’a pas duré longtemps. Seulement le temps d’une conversation», affirme-t-il.

«J’ai eu des opportunités par le passé, mais ce n’était pas approprié pour ma famille et dans ma carrière. J’ai commencé mes démarches l’été dernier. J’ai rencontré François Legault en août à sa résidence. Nous avons discuté pendant près de deux heures de plusieurs projets. Nous nous sommes rencontrés à quelques reprises ensuite. Les valeurs incarnées par la CAQ, les qualités du leader, l’obsession d’un développement économique cohérent et concret et l’intérêt du parti pour les familles et les contribuables sont des raisons pour lesquels je me présente aujourd’hui», ajoute M. Boulet.

«Je fais partie d’une équipe qui a une vision de l’avenir. Les libéraux ont été austères et ont tout fait pour limiter les dépenses et assainir les finances publiques pendant une période de temps. Là, ils saupoudrent un peu partout. Ce saupoudrage est le reflet d’un manque de vision et ça me préoccupe beaucoup. À force de côtoyer François Legault, je vous que l’équipe de la CAQ va viser un changement dans la façon de gérer les finances publiques et le développement économique. Si vous nous faites confiance, vous aurez un député présent, disponible et à l’écoute», conclut-il.