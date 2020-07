Jean Boulet à la rencontre du Centre d’action bénévole (CAB) Laviolette

La chaleur et le soleil n’ont pas empêché le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, d’amorcer sa tournée de visites estivales 24 heures plus tôt, cet après-midi, alors qu’il est allé visiter le Centre d’action bénévole (CAB) Laviolette.

Officiellement, c’est demain que s’amorcera sa tournée de visites à travers la région.

«Nous sommes très heureux d’accueillir monsieur Boulet aujourd’hui. Vous savez, depuis l’arrivée de la COVID-19, nous avons doublé d’ardeur afin de bien desservir nos gens dans le besoin. On a éliminé la popote chaude qu’on livrait trois fois par semaine afin de réduire les visites chez les gens et réduire les contacts, pour la remplacer par la livraison de repas congelés seulement, à chaque deux semaines. On parle de 1400 repas à livrer au total», a confié Louise B. Germain, directrice générale du Centre d’action bénévole (CAB) Laviolette.

En effet, le CAB Laviolette desserre sa clientèle de Trois-Rivières à Pointe-du-Lac, ainsi que dans le secteur des Hautes Forges jusqu’à Saint-Étienne-des-Grès. La plupart des bénéficiaires de repas sont des personnes âgées et des personnes seules, ou encore des personnes devant composer avec un handicap ou qui sont en convalescence. Le chef de cuisine, qui compte plus de 45 ans d’expérience, Michel Beaulieu, fait un travail colossal pour fournir à la demande, aidé de son équipe, évidemment.

«Je fais une tournée régionale et c’est important, a témoigné monsieur Boulet. Évidemment, je le fais à chaque semaine, mais durant l’été, j’en profite encore plus pour rencontrer des entreprises, des organismes communautaires, des gens d’affaires, du monde ordinaire et des élus aussi, pour les écouter et voir leurs préoccupations et leurs intérêts. Je veux surtout savoir ce qu’on peut faire pour les aider, parce que j’ai été élu pour les aider et c’est ce que j’essaye de faire le plus possible.»

«C’est aussi ce qui te rend meilleur à un caucus ou à un conseil des ministres. Meilleur parce que tu as rencontré des entreprises, des leaders patronaux et des leaders syndicaux. Ça fait de toi un bien meilleur politicien lorsque tu rencontres le monde et j’aime tellement ça.»

Questionné par le ministre à savoir pourquoi ils s’impliquaient à la livraison de repas, le couple formé d’Hélène Ferland et de Daniel Brière a répondu avec fierté.

«On a du plaisir à rencontrer les gens et à faire du bien aux gens», lance madame Ferland. «Et je le fais avec mon mari! Ça nous fait une belle sortie de couple, vous savez, après 39 ans (rires).»

«Oui, et maintenant, ils nous ont séparés avec un plastique dans la minivan (rires)», ajoute monsieur Brière. «Sérieusement, on le fait pour donner au suivant et souvent, on est la seule visite dans la semaine pour ces gens-là.»