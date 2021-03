Jean Beauchesne et la Distillerie du quai se joignent à la «Course contre le cancer»

Voilà maintenant cinq ans que Dumoulin Compétition a décidé de s’impliquer auprès de la Fondation québécoise du cancer en amassant des fonds pour cette cause importante qui lui tient à cœur. Et bien les frères Dumoulin ont ajouté deux cordes à leur arc avec l’initiative de Jean Beauchesne et Jean-François Rheault.

La campagne 2021 prend son envol avec le «Grand défoulement à ma façon» avec une nouvelle initiative «Un gin pour la cause!», développée par Jean Beauchesne, en collaboration avec la Distillerie du quai. Sur la ligne de front, ce communicateur bien connu dans la région est atteint d’un cancer du côlon de stade 4, accompagné de métastases au foie. Il est donc conscient de l’importance des différents services qu’offre la Fondation québécoise du cancer et à quel point ils sont essentiels au bien-être physique et mental.

«C’est à la suite de mon diagnostic de cancer, en juin dernier, que j’ai voulu faire une playlist Spotify de style disco, ayant été moi-même DJ pendant longtemps dans plusieurs bars de Trois-Rivières. J’ai décidé d’ajouter un peu de joie malgré la maladie et j’ai contacté J-F (Jean-François Rheault) à savoir s’il était intéressé à produire une cuvée avec ma liste de chansons et il a tout de suite accepté. Par la suite, on est tous les deux fans de course automobile et on voyait les efforts qu’ont faits les frères Dumoulin ces dernières années alors on a cru bon de se joindre à une équipe déjà gagnante.»

«On veut toujours s’impliquer et remettre aux gens qu’on aime, et dans ce cas-ci, c’était avec mon ami Jean avec qui ça fait 30 ans que je suis copain», a laissé tomber M. Rheault. «On s’est impliqué l’an dernier avec Music 4 cancer, et bientôt avec la Sclérose en plaques. On se dit toujours que tant qu’à investir en publicités, pour des choses éphémères, on aime mieux redonner dans ce qui est concret. Étant moi-même un grand amateur de musique, à chaque lot qu’on produit se rattache une playlist.»

La Distillerie du quai est d’ailleurs née d’une idée de faire du gin élevé en musique. Son produit phare, un gin de type London Dry, soit le Supersonic, est distillé au son d’une liste de lecture précise qui joue en boucle lors de sa distillation. Le prochain lot – limité – intitulé «Un gin pour la cause!» sera donc distillé au son de la liste de lecture de monsieur Beauchesne. Disponible dès aujourd’hui à la Distillerie du quai, un dollar sera remis à la «Course contre le cancer» pour chaque bouteille vendue. Un code QR apposé sur la bouteille vous permettra de faire un don supplémentaire pour la cause, en plus de pouvoir télécharger la liste de lecture disco de monsieur Beauchesne.

Les Dumoulin souriants

Les pilotes automobiles Jean-François Dumoulin et Louis-Philippe Dumoulin se sont dits heureux de cette association.

«On est vraiment fier de toute l’équipe qui se battit autour de notre programme pour venir en aide à la lutte contre le cancer. Dernièrement, on a encore une fois perdu des amis proches alors on voit l’importance de s’impliquer. La générosité et l’implication de tous sont de nouveau tellement appréciées. Cette situation hors du commun que nous vivons depuis presque un an affecte tout le monde et nous pensons à toutes ces personnes qui sont dans l’incertitude face à leurs traitements et à leur isolement», a témoigné Louis-Philippe.

«Nous nous devons de poursuivre tous ensemble cette «Course contre le cancer». Nous sommes reconnaissants envers Jean et Jean-François pour leur initiative. C’est une autre façon créative d’amasser des fonds pour cette cause qui nous touche personnellement. On ne lâche pas!», a pour sa part ajouté l’aîné des deux frères.

La directrice du Centre régional et Hôtellerie de la Mauricie de la Fondation québécoise du cancer, Luce Girard, a expliqué l’importance que joue la Fondation québécoise du cancer dans la société.

«La Fondation québécoise du cancer est le seul organisme au Québec à aider tous les Québécois qui font face au cancer, peu importe le type ou le stade, peu importe leur histoire, et peu importe leur âge. C’est pourquoi ses services doivent perdurer, grâce à l’appui inestimable des Mauriciennes et des Mauriciens», a-t-elle conclu.