« Je veux que chaque matin où Carol Fillion se lève, qu’il se demande si ça va lui retomber dans la face » – Jean Beaulieu

L’artiste Jean Beaulieu avait fait une sortie après que la résidence pour aînés Saint-Pie X, à Trois-Rivières, eut dû fermer ses portes après qu’une plainte eut été déposée contre ladite résidence. Le Trifluvien dénonce les agissements du CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec et a dévoilé sa banderole de dénonciation, ce matin, à la Terrasse Turcotte.

Monsieur Beaulieu était accompagné de propriétaires de résidence ayant dû fermer leurs portes, dont Nathalie Boisclair, qui gérait la résidence pour aînés Saint-Pie X et la Villa du Parc.

« On voit que le CIUSSS est monté en structure et tu ne peux plus rien faire. Sur ma banderole, on voit des gens qui veulent contester, mais qui n’ont pas voulu mettre leur nom, que leurs initiales. Ils ont peur que le CIUSSS revienne contre eux, se mettent sur leur dos et partent en vendetta contre eux. Ça, je ne suis pu capable. Ils veulent jouer au bras et il faut avoir des maudits gros pipes pour le jeu de bras que tu veux faire », a-t-il martelé.

« En haut, je présente le film réalisé par Carol Fillion parce que c’est lui qui est responsable du fait que ça marche tout croche. Dans les rôles spéciaux de figurants, dans son rôle oscarisé de la potiche, il y a Marguerite Blais. Il y a des noms de personnes âgées aussi, vivantes et décédées. Les cascadeurs, c’est ceux qui risquent leur vie avec leur argent et leur résidence. Le CIUSSS MCQ rentre là et te dit que c’est fini. Je veux que chaque matin où Carol Fillion se lève, qu’il se demande si ça va lui retomber dans la face. »

Nathalie Boisclair a d’ailleurs déposé une requête contre le CIUSSS MCQ mentionnant qu’il a été malveillant à leur égard.

« Ils ont décidé qu’ils avaient tous les droits et mes avocats m’ont dit que j’avais le droit d’être informée de ce pourquoi on m’a traité de maltraitante à la télévision. Je suis content que Jean (Beaulieu) soit là et confirme que sa mère veut même revenir chez nous. J’ai trois résidents qui sont décédés, dont monsieur Trudel qui est décédé de chagrin, trois mois après la fermeture, et une dame qui décédée récemment dont la propriétaire m’a dit qu’ils n’auraient pas pu la réchapper d’être partie de chez nous. Déménager des personnes âgées de leur milieu alors qu’ils n’étaient pas maltraités du tout, ça peut causer des impacts importants. »

« On a tenté de dénoncer, de se défendre, auprès des médias, mais ç’a pris Jean Beaulieu pour être capable d’avoir les caméras et c’est le porte-parole qui va enfin dénoncer », a ajouté Michelle Manseau, colocataire de la ressource Chambre en Ville DI-TSA. « Ce qui est arrivé à notre ressource est aussi pire que ce qui s’est passé chez Natalie. Le CIUSSS MCQ reçoit une plainte sur internet et prend sa décision. Mais peut-on au moins vérifier si le plaignant est crédible? »

De son côté, Nathalie Beaupré était propriétaire de l’Oasis d’ABEE, qui comptait 13 résidents. Elle est venue expliquer que tous ses rendez-vous avec le comité de certification ont été remis à une date ultérieure, de sorte qu’elle a dépassé le délai prescrit pour certifier sa résidence. C’est ce qui a ensuite entraîné la fermeture de sa résidence.

« Trois autres résidences ont fermé en même temps que moi à Drummondville alors en terminant, je me demande pourquoi le CIUSSS MCQ ferme des résidences tandis que les autres CIUSSS les accompagne? »