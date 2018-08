«Je suis rendue une fille de baseball»

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

TROIS-RIVIÈRES. «Je trouvais que le baseball était le sport le plus plate au monde», lance Valérie Bourgeois. Ça, c’était avant cet été, car les choses ont changé. La directrice générale de Boréalis – Centre d’histoire de l’industrie papetière agit, depuis le début de l’été, à titre d’entraîneuse-adjointe des Red Sox 2 Moustique B de Pointe-du-Lac.

Tout a commencé lorsque son fils a commencé à jouer au baseball l’été dernier. Cet été, le président de l’association de baseball mineur de Pointe-du-Lac a annoncé qu’il manquait de parents entraîneurs.

«Personne n’a levé la main pour proposer son nom, mais après la rencontre, je suis allée le voir et lui ai dit que s’il était très mal pris, il pouvait mettre mon nom sur la liste de réserve, raconte Valérie Bourgeois. Évidemment, on m’a rappelée et c’est là que j’ai rencontré les deux autres parents avec qui je partage cette aventure.»

Au sein du trio, il a été convenu que c’est Mathieu Trahan qui serait l’entraîneur en chef, tandis qu’Éric Simard et Valérie Bourgeois allaient agir à titre d’adjoints.

«Je ne connaissais rien au baseball. Je me sentais comme un imposteur, mais Éric et Mathieu m’ont tout de suite impliquée. Je fais les alignements, je prépare l’ordre des frappeurs, je décide qui lance pendant le match. C’est aussi moi qui est au troisième but pour indiquer aux gars de filer vers le marbre si je considère qu’ils ont le temps de se rendre», explique-t-elle.

Et elle se laisse prendre au jeu! Elle confie toujours ressentir un stress d’avant-match ainsi qu’une certaine pression de devoir prendre les bonnes décisions au bon moment. «Il y a une belle adrénaline au troisième but. Je remarque que ça déteint sur ma vie personnelle. Quand j’hésite à faire quelque chose, je vois mes petits gars courir le plus rapidement possible vers le marbre et je me demande: «De quoi as-tu peur?» Et je fonce.»

Il faut dire que l’association de baseball mineur ne laisse pas les parents bénévoles se débrouiller seuls. L’association les encadre durant le processus et offre des formations. Valérie Bourgois est d’ailleurs maintenant agréée du Programme national de certification des entraîneurs.

«On est un beau trio. Tout le monde a sa place, poursuit-elle. Finalement, je tripe sur le baseball! Ce que j’aime, c’est la stratégie derrière le jeu. C’est un jeu lent, mais quand ça se passe, c’est là qu’il faut réagir. J’adore aussi amener les jeunes à avoir confiance en eux et à développer un esprit d’équipe.»

Valérie Bourgeois concède cependant que ce n’est pas évident de coacher son fils. Elle se sait plus sévère avec lui qu’avec les autres. Son fils en est conscient également. «Parfois, ça le choque. Malgré tout, je pense que cette aventure nous permet de développer une très belle relation.»

Même qu’elle aimerait bien poursuivre l’aventure l’année prochaine, s’il manque encore des parents bénévoles. «Je suis rendue une fille de baseball. Je n’aurais jamais imaginé ça! Je les aime beaucoup mes petits gars. Ce sont de bons jeunes et ils sont beaux à voir évoluer. Go Red Sox Go!» conclut-elle.