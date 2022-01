« Je suis plus solide défensivement et j’ai pris confiance en moi » – Gabriel Chapdelaine

Gabriel Chapdelaine est l’un de ces joueurs qui a dû faire le saut du M15 Élite au circuit Midget AAA en raison de la pandémie. De son propre aveu, il semble avoir eu quelques difficultés à s’adapter au calibre de jeu en début de saison.

Au compteur, celui qui vient d’avoir 17 ans a tout de même récolté 7 points en 22 premiers matchs, en plus de maintenir un différentiel de +7.

« Honnêtement, ça va moins bien que je l’espérais comme début de saison, mais ça m’a permis de m’améliorer défensivement, lance-t-il en toute honnêteté. Je suis plus solide défensivement et j’ai pris confiance en moi. C’est offensivement que ç’a été vraiment long avant que j’obtienne mon premier point. Ensuite, j’ai fait des points, mais je suis retombé dans un petit creux. J’ai un bon temps de jeu et je suis confiant que ça va débloquer. »

« Heureusement, on connaît vraiment un bon début de saison, même si nous avons échappé quelques matchs. On a une très bonne gang dans le vestiaire, une des meilleures avec qui j’ai joué. Tout le monde fait sa job et tout le monde travaille fort. On a une jeune équipe et on continue de gagner parce qu’on travaille en équipe », ajoute celui qui se qualifie de défenseur qui adore amener un apport offensif, doté d’une bonne première passe et aimant suivre l’attaque.

De son côté, l’entraîneur-chef des Estacades, Rémi Royer, l’a placé avec Frédéric Deschênes. « Gabriel se cherchait un peu en début de saison. Il a une identité de défenseur offensif, qui aime contrôler le jeu, et ça ne fonctionnait pas beaucoup. Il est mobile et on lui a dit d’utiliser davantage son physique, surtout qu’il a un physique de cheval. Il est difficile à jouer à 1 contre 1 alors on veut qu’il travaille ce côté-là. On l’a quand même mis avec Deschênes, sur la première paire, contre les meilleurs joueurs et ça va bien. »

Tel que mentionné plus haut, celui qui habite Saint-Paulin depuis son enfance a dû gravir les échelons assez rapidement en raison de la COVID-19. Il aurait dû voir de l’action avec les Estacades – Midget Espoir – l’an dernier.

« La COVID est arrivée à un mauvais moment parce que j’allais faire la transition (Midget). C’est sûr que ç’a été un peu dur sur le plan développement et que je n’ai pas pu vraiment travailler mon côté défensif, surtout. J’ai pris un peu de retard là-dessus », témoigne-t-il.

« Il faut savoir que Gabriel est un ancien attaquant qui est devenu défenseur, lance pour sa part Carl-Éric Lemay, entraîneur-chef au Midget Espoir – Estacades de la Mauricie. Il a eu besoin de travailler fort et on a dû travailler comment se défendre sans la rondelle. On a mis l’emphase là-dessus, même si ce n’était pas évident avec la pandémie. On n’a pas eu le choix de faire de la simulation de partie pour les faire travailler dans certaines situations. »

Le jeune Chapdeleine est peut-être la cible de recruteurs en vue du prochain repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Peu importe, il préfère se concentrer sur son jeu.

« On verra pour le repêchage, mais j’espère avoir une invitation à un camp junior. Cette année, j’ai été invité au camp de l’Armada de Blainville-Boisbriand. Au début, ça s’est bien passé avec les recrues, mais plus le camp avançait et plus les vétérans arrivaient, plus que ça devenait difficile. Il y avait une bonne coche à la fin du camp et c’est du hockey de très bon niveau », confie-t-il.

« D’ici là, je veux me concentrer sur ma saison et continuer de m’améliorer défensivement. Si jamais je n’ai pas d’invitation, je vais aussi regarder du côté du hockey collégial. »

Son flair offensif est indéniable, lui qui avait obtenu 17 points en 25 matchs dans le M15 Élite et 15 points en 27 matchs lors de son passage au niveau M16.