«Je suis le gars le plus heureux au monde» – Robert «Bob» Bouchard

Robert «Bob» Bouchard est arrivé à Trois-Rivières il y a maintenant 20 ans. Une sommité trifluvienne dans le monde du golf, il célèbre cette année ses 45 ans d’enseignement et n’allez pas croire qu’il compte s’arrêter là. Et l’hiver? Il s’est développé, jadis, une passion pour habiter le costume du père Noël.

Il n’y a pas à dire, monsieur Bouchard a un intéressant parcours de vie parsemé de petits hasards ici et là. Même sa carrière de golfeur s’est amorcée de façon anecdotique.

«Mes amis organisaient un tournoi de golf annuel avec leurs coéquipiers de hockey. Je ne voulais jamais y aller jusqu’au jour où ils m’ont convaincu en me promettant de conduire le kart. C’était le 21 juin, au golf d’Hemmingford. Arrivé sur place, j’ai vu deux sacs de golf alors j’ai demandé pourquoi. Le gars qui était avec moi a répondu qu’il m’avait apporté un sac pour frapper quelques coups, tant qu’à être là», se souvient-il.

«J’ai joué toute ma game et j’ai fini avec 148. Il faisait un superbe soleil et j’ai capoté sur le golf. Tu n’as pas idée comment j’ai aimé ça! J’ai dit à mon chum que je voulais m’améliorer parce que les gars m’avaient tous battu.»

Coach Bouchard n’a pas attendu longtemps avant de renouer avec l’action. Accompagnés du même ami, ils se sont rendus au champ de pratique de Repentigny.

«En arrivant sur place, c’était abandonné. Le gazon avait trois pieds de haut. On a fait le tour de la bâtisse et on a vu une fenêtre au sous-sol. On a cassé la fenêtre et on est entré dans la cabane pour faire le tour. J’ai trouvé une carte d’affaires de l’ancien propriétaire à côté de la caisse alors j’ai amené ça chez nous», confie-t-il.

«Le lendemain, j’ai appelé le propriétaire et j’ai chialé un peu. Il m’a dit que ça appartenait à son garçon et qu’il ne voulait plus s’en occuper. Je suis allé le rencontrer fils et il m’a dit: «Ça fonctionnait bien lorsque nous étions ouverts et je paye des taxes annuelles. Vous ne voudriez pas l’opérer vous?» Tout ce qu’il me demandait, c’est de lui payer les taxes annuelles. Ensuite, j’ai placé ma femme derrière le comptoir et ma fille travaillait là aussi les fins de semaine. Moi, je voulais devenir bon au golf et pratiquer alors j’ai frappé des balles. Je pouvais frapper entre 800 et 1000 balles par jour. J’ai même aménagé une trappe de sable et elle était défendue aux clients (rires).»

C’est donc à cette époque qu’il a appris les techniques de golf qu’il enseignera quelques années plus tard.

«Je fermais la boutique un vendredi soir et un homme cogne à la porte. Il était 21h15. J’ouvre et l’homme demande à me parler. Il venait de se séparer et il a pris la route jusqu’à mon champ de pratique. Il me confie être un professionnel au Club de golf Granby-Saint-Paul depuis six ans. Il n’avait pas de place où dormir alors je l’ai amené chez moi. Il est resté deux mois (rires). Je l’ai embauché et il donnait des cours de golf au champ de pratique. On est devenu ami et c’est lui qui m’a appris à devenir bon au golf. Il m’a aussi montré comment enseigner le golf et à l’intérieur d’une période de trois ans, j’étais devenu vraiment bon», explique-t-il.

«Il s’appelle Gerry Piette et il est rendu professionnel de golf à Rouyn-Noranda. On allait jouer au golf, à l’Épiphanie, à 5h45. On jouait neuf trous avant l’ouverture, sans payer, et on revenait travailler au champ de pratique. Encore aujourd’hui, on s’appelle deux fois par année, lors de nos journées de fête.»

Monsieur Bouchard aura demeuré à Repentigny pendant une décennie avant de se retrouver à Laval à la tête de sa propre boutique de golf.

«Je connaissais bien Bernard Trottier et un soir, il est venu jouer dans un de mes tournois de golf. C’était une sommité du ski et il possédait une boutique de golf à Laval. Il me regarde et il me lance qu’il veut que je m’occupe de sa boutique de golf parce que les clients n’y allaient plus», se remémore-t-il.

«J’en ai parlé à ma nouvelle femme de l’époque et elle était comptable. Moi je savais administrer et elle savait compter, alors c’était parfait. Je me suis rendu à la boutique et Bernard l’avait rempli de stock, mais il ne connaissait rien au golf! Ça n’avait aucun bon sens comment il avait acheté de stock. Il avait autant rempli le sous-sol que l’étage du haut. Il m’a offert de travailler là et de lui donner un montant X par mois, tout simplement. J’ai travaillé là pendant dix ans.»

Avec le recul, ce fut une très belle aventure. Le nom de «Bob» Bouchard étant déjà connu en raison de son émission de télévision, la Boutique de Golf «Bob» Bouchard a rapidement gagné en popularité. Malheureusement, cette histoire s’est mal terminée suite à une dizaine de vols survenus la nuit, ce qui l’obligera à mettre la clé dans la porte.

Direction Trois-Rivières

Ce n’est qu’en l’an 2000 qu’il déménagera enfin à Trois-Rivières.

«Je suis allé au Salon national de la femme, au Palais des congrès de Montréal, et j’avais offert des sessions de cours de golf à faire tirer. D’ailleurs, la majorité de ma clientèle est féminine, puisque les femmes sont pas mal plus perfectionnistes que les hommes. Les hommes vont jouer au golf et s’ils ne sont pas bons, ils vont jouer pareil. Les femmes vont commencer par des cours de golf avant d’aller jouer au golf», lance-t-il.

«La femme qui a gagné mes cours de golf venait de Trois-Rivières et je ne pouvais m’y rendre. Elle est donc montée à Laval. Au deuxième cours, elle m’a dit qu’elle allait apporter une amie de fille. Et bien je suis tombé en amour avec son amie et je suis déménagé à Trois-Rivières. On est resté ensemble pendant neuf ans ensemble. Aujourd’hui, je peux jurer que je vais mourir ici. J’ai des amis ici, j’ai ma clientèle ici et je suis le gars le plus heureux au monde.»

Robert «Bob» Bouchard a également sa propre émission télévisée de golf depuis plusieurs années, maintenant diffusée sur les ondes de MAtv. Il offre des cours de golf au Club de golf Les Rivières depuis maintenant 20 ans, du niveau «Junior» (à partir de 5 ans) à adultes.

«Avant de donner des cours de golf, j’ai trouvé un emploi de père Noël. Je me suis présenté au Carrefour de Trois-Rivières Ouest et la fille m’a demandé si j’avais un curriculum vitae de père Noël. J’ai dit non! Qui possède un curriculum vitae de père Noël? Elle m’a demandé comment elle pourrait faire pour savoir si je serais capable. Finalement, elle m’a fait faire des «Ho Ho Ho» et elle m’a embauché. Ça fait 20 ans que je suis le père Noël. Je suis resté un an au Carrefour et 13 ans au Centre commercial Les Rivières», ajoute-t-il.

«C’est tellement une belle expérience. C’est le regard des enfants qui est incroyable! Ça vaut pas mal plus que le prix qu’on me paye. C’est magique et j’aime le contact avec les enfants. Cette année, ça va être plus difficile par contre avec la pandémie. Je ne sais pas encore si ça va être possible.»

Coach Bouchard a également cinq tapis de mini-golf en sa possession avec lesquels il visite des maisons de retraités pour divertir les usagers. Il n’a pas beaucoup de regrets à ce jour, lui qui a toujours fait ce qu’il aimait dans la vie.

«Je vais aussi continuer de jouer de la musique. Je jouais de la basse depuis longtemps et je joue maintenant du snare (caisse claire) depuis un an. On joue souvent dans des résidences de retraités. Mon chum m’envoie par Internet les chansons qu’on peut jouer et je pratique à la maison. D’ailleurs, mon chum qui m’accompagne raconte l’histoire de chacune des chansons entre chaque morceau, alors c’est très intéressant», témoigne-t-il.

«Au final, je me suis développé comme enseignant de golf. Ma vie, je l’ai gagné avec l’enseignement et j’aime ça. C’est tellement valorisant. Je ne crois pas à ça la retraite. J’ai 75 ans et je m’amuse encore comme un fou. Je joue encore et je veux continuer d’écrire des livres», ajoute celui qui a écrit Les 101 conseils de Golf de Bob Bouchard et Les confidences du père Noël. «Je n’ai jamais voulu devenir riche, mais plutôt faire ce que j’aime, à mon rythme à moi. J’ai une super de belle vie!», conclut-il.