« Quand le résultat est finalement arrivé, c’était un mélange d’émotions. D’abord de la reconnaissance, mais aussi de la fierté. Je suis fier et heureux de commencer ce nouveau mandat », s’est exprimé René Villemure, le nouveau député fédéral de Trois-Rivières, au lendemain de sa victoire.



Le suspense s’est terminé hier (mercredi) en début de soirée. Au terme du dépouillement des bulletins de vote postaux, le Bloquiste a récolté 17 120 votes, seulement 93 de plus que le candidat conservateur Yves Lévesque (17 027 votes).

« C’est une haute fonction et on sent tout de suite qu’il faut s’en montrer digne, mentionne M. Villemure. Je veux faire de la politique autrement. J’ai mené une belle campagne à l’image de qui je suis : un gars intègre et droit. »

Quant à lui, le libéral Martin Francoeur a obtenu 16 560 votes. Un peu après 1h dans la nuit de lundi à mardi, Yves Lévesque et René Villemure étaient nez à nez. Le dépouillement des 2476 bulletins de votes reçus par la poste dans la circonscription de Trois-Rivières devenait déterminant.

Durant la campagne électorale fédérale, M. Villemure, qui succède à Louise Charbonneau, s’est notamment engagé à s’attaquer au problème de la pyrrhotite et au manque de logements sociaux.