«Je suis convaincu que les gens de Trois-Rivières veulent gagner» -Yves Lévesque

«Il y a deux choix aujourd’hui: le Parti libéral et le Parti conservateur. Votre vote est important parce que vous payez des impôts. Le Parti libéral va vous endetter de façon exponentielle. Ce qui est stratégique pour Trois-Rivières et pour faire avancer les dossiers d’ici, c’est le Parti conservateur. Je suis convaincu que les gens de Trois-Rivières veulent gagner», lance Yves Lévesque.

À trois jours des élections fédérales, le candidat conservateur dans la circonscription de Trois-Rivières a fait le bilan de cette campagne électorale, la neuvième de sa carrière politique. Il a insisté sur le fait qu’il avait prouvé sa crédibilité durant ses 21 années à titre de maire de la ville.

«On a confirmé qu’on règlera le dossier de la pyrrhotite une fois par toute et qu’on nommera un interlocuteur pour faire le lien entre la Coalition d’aide aux victimes et le gouvernement. Les gens de la zone grise seront couverts comme les autres. Justin Trudeau n’a fait aucune confirmation et n’a pris aucun engagement pour la région. Nous, on va mettre le train à grande fréquence sur les rails», soutient-il.

M. Lévesque s’est aussi engagé à faire modifier les lettres patentes du Port de Trois-Rivières afin de supporter l’organisation dans ses projets de développement.

Présent lors du bilan de M. Lévesque, Alain Rayes, lieutenant politique du Parti conservateur pour le Québec, a réitéré l’intention du parti de prioriser la réalisation du TGF en dépit du fait que l’enveloppe destinée aux infrastructures serait étalée sur 15 ans plutôt que 12 ans sous un gouvernement conservateur.

«J’ai Trois-Rivières tatouée sur le cœur et j’aime jouer pour gagner. Les gens me connaissent. Je me fais un devoir de garder mes valeurs. Ce que je dis, je le ferai», conclut Yves Lévesque.