Chantal Lamy ne manquait déjà pas de travail quand elle est arrivée au Centre d’action bénévole (CAB) du Rivage il y a environ deux ans et demi comme travailleuse de milieu auprès des aînés. Avec la pandémie qui est venue encore plus isoler des aînés qui l’étaient déjà, son travail prend une ampleur différente.

Chantal Lamy est technicienne en travail social depuis une vingtaine d’années. Heureusement, dit-elle, car ces années d’expérience lui sont particulièrement précieuses.

« J’ai des demandes de toutes sortes. L’essentiel du travail représente beaucoup de référencement vers des organismes ou différents services et c’est important de pouvoir référer les gens à la bonne place. Je suis comme un bottin de ressources ambulant! »

Elle est la seule travailleuse de milieu à Trois-Rivières. Son rôle consiste à rejoindre les personnes aînées dans leur milieu pour les aider à développer ou à maintenir leur pouvoir d’agir et à favoriser leur mieux-être, leur autonomie et leur maintient dans leur communauté. L’objectif est ainsi d’améliorer leur qualité de vie et de briser leur isolement.

« Je suis là pour faire du repérage aussi, d’où le titre de travailleur de milieu. Je me déplace dans les milieux que fréquentent les aînés, comme les parcs, le McDonald’s, le Tim Hortons, le Sanctuaire, les centres d’achats… Je crée le contact et j’essaie de voir s’il y a des personnes en situation de vulnérabilité et me montrer disponible s’ils vivent des difficultés. Ma première question vise toujours à découvrir quelle est leur source de difficulté. Ça me permet de cibler le besoin », explique Mme Lamy.

Les difficultés et les besoins sont multiples. Ces derniers temps, elle reçoit plusieurs questions et demandes en lien avec le passeport vaccinal. Il y a aussi eu bon nombre de prises de rendez-vous pour le vaccin contre la COVID-19.

« Je suis un peu la pré-première ligne pour les aînés qui ne savent pas à quelle porte cogner. Par exemple, j’ai reçu l’appel d’un couple. Leur médecin avait pris sa retraite et ils ne savaient plus comment trouver un médecin de famille. J’ai fait les démarches avec eux. Je ne suis pas là pour faire des suivis à long terme. Comme travailleuse de milieu, je fais le pont entre l’aîné et les services dont ils ont besoin. Il y a une lacune de ce côté. »

Actuellement, 123 organismes communautaires du Québec, dont le Centre d’action bénévole du Rivage, reçoivent une aide financière pour réaliser 147 projets en lien avec le travail de milieu.

Mais les besoins sont plus importants.

« Les aînés sont de plus en plus isolés, souligne-t-elle, et la pandémie n’a pas aidé. Il y a des aînés plus éloignés de leur famille. Parfois, la seule personne qu’ils voyaient, c’est la personne de la popote roulante. L’isolement a duré longtemps », fait remarquer celle qui tente de se faire connaître par les pharmaciens et autres spécialistes qui peuvent être en contact avec des aînés isolés afin de faire connaître ses services.

« D’autres aînés connaissent plus de difficultés en lien avec les avancées technologiques. De plus en plus, quand tu appelles pour un service, c’est un répondeur qui défile rapidement les options. Sinon, beaucoup de services se retrouvent en ligne. Certains n’ont pas d’intérêt pour Internet. »

Chantal Lamy constate aussi davantage de détresse psychologique chez les aînés depuis le début de la pandémie, entre autres en lien avec les deuils qu’ils ont pu vivre. « Dans le contexte de la pandémie, le processus de deuil a été très compliqué. Ont-ils pu dire au revoir? Assister à un rituel funéraire significatif? »

Pour contacter Chantal Lamy et le service de travailleur de milieu auprès des aînés au CAB du Rivage: 819 373-1261 ou travailleurdemilieu@cabdurivage.org.