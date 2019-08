«Je soutiens mon journal»: une occasion de soutenir l’information régionale

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec – Mauricie/Centre-du-Québec invite la population à un 5@7 en soutien à la presse régionale le 4 septembre au Musée POP de Trois-Rivières.

Cette activité a pour but de démontrer la solidarité envers la continuité du quotidien Le Nouvelliste, mais également envers la pérennité de l’information locale et régionale en Mauricie et au Centre-du-Québec, tous médias confondus.

Les gens peuvent aussi laisser un commentaire sur la page Facebook de l’événement «Je soutiens mon journal – Mauricie et Centre-du-Québec», témoignant de leur attachement à la presse locale et régionale.